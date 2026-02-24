Масленицу и праздничные «мужские» выходные отгуляли, теперь готовимся к восьмому марта. Сходить вместе или подарить билеты можно на концерт Кузьмина в Зеленограде: 7 марта прогноз обещает небольшой минус и снег, зато артист согреет хитом «Эй, красотка!» («…хорошая погодка»). Билеты есть.
Автор и исполнитель, вокалист и мультиинструменталист любим слушателями по таким хитам, как «Эй, красотка!», «Сибирские морозы», «Я не забуду тебя никогда», «Симона», «Когда меня ты позовешь».
Концерт анонсируется как часть юбилейного тура: в мае 2025 года артисту исполнилось 70 лет. Владимир Кузьмин — народный артист РФ, один из основателей и лидеров группы «Карнавал», а также лидер группы «Динамик».
Концерт пройдет 7 марта (это суббота) в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
Продолжительность — 1 час 30 минут.
Билеты остались в продаже по цене от 4500 до 8000 рублей, рекомендуемый возраст — 12+