Автор и исполнитель, вокалист и мультиинструменталист любим слушателями по таким хитам, как «Эй, красотка!», «Сибирские морозы», «Я не забуду тебя никогда», «Симона», «Когда меня ты позовешь».

Концерт анонсируется как часть юбилейного тура: в мае 2025 года артисту исполнилось 70 лет. Владимир Кузьмин — народный артист РФ, один из основателей и лидеров группы «Карнавал», а также лидер группы «Динамик».

Концерт пройдет 7 марта (это суббота) в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Продолжительность — 1 час 30 минут.

Билеты остались в продаже по цене от 4500 до 8000 рублей, рекомендуемый возраст — 12+