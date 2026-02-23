В этот день принято говорить о силе, защите, мужестве. Иногда это выглядит очень просто: заметил проблему — подошёл и помог.

Такие истории напоминают, что Отечество — не абстракция. Это конкретный двор и улица, конкретная скорая, которая должна доехать вовремя.

Если вы были среди тех, кто толкал, или знаете этих мужчин — передайте им благодарность от всех горожан.