В ветеринарном центр «Оригами» проводят операции любой сложности 23.02.2026 Реклама ООО «ЗООМЕД КЛИНИКА» ИНН:7735195662 erid:2VtzqvFiehr

В ветеринарном центр «Оригами» проводят операции любой сложности — здесь работает целая экосистема, построенная по принципам безопасности, точности и комфорта, доступная каждому «хвостику».

В ВЦ «Оригами» хирургические вмешательства проводят всем: от крупных собак до миниатюрных грызунов. Для каждого находится индивидуальное решение. Ветеринарный центр готов к любым вызовам 24/7, будь то плановая операция или экстренная помощь.

Хирургическая база «Оригами» охватывает практически все существующие направления ветеринарной медицины:

  • Плановые и экстренные вмешательства. От классической мягкотканной хирургии до спасения пациентов в критическом состоянии — операционная бригада готова прийти на помощь в любое время дня и ночи.
  • Торакальная хирургия. Операции на грудной клетке требуют ювелирной точности, и врачи центра владеют этой техникой в совершенстве.
  • Онкохирургия. Удаление злокачественных новообразований с последующим ведением пациента врачом-онкологом.
  • Эндоскопия. Использование жестких и гибких эндоскопов, разработанных специально для самых маленьких пациентов, позволяет проводить диагностику и малоинвазивные операции с максимальной точностью и минимальной травматизацией тканей.
  • Травматология и ортопедия. Успешное восстановление после сложных переломов и патологий суставов.
  • Офтальмохирургия. Микрохирургия глаза любой сложности, возвращающая питомцам зрение.

Однако мастерство хирурга — это лишь одна из составных частей успеха. Подготовка и восстановление — не менее важны.

1. Точная диагностика. В центре установлено новейшее оборудование: УЗИ, рентген, компьютерный томограф, создан собственный лабораторный комплекс. Провести все необходимые исследования и увидеть полную картину здоровья питомца можно в рамках одного приема.

2. Без боли и стресса. В центре работают высококвалифицированные врачи-анестезиологи. Специалисты подбирают анестезию индивидуально, с учетом всех особенностей здоровья питомца, размера и возраста.

3. Восстановление. После завершения операции пациенты поступают в комфортный послеоперационный стационар или, если требуется круглосуточное наблюдение, в отделение реанимации и интенсивной терапии. Здесь они находятся под наблюдением врачей и готовятся к выписке.

Для команды ВЦ «Оригами» каждый питомец — это пациент, достойный самого высокого уровня помощи.

Звоните круглосуточно:

  • 8-495-150-36-30
  • 8-977-151-36-30

Адрес: к322А

