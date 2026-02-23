В ветеринарном центр «Оригами» проводят операции любой сложности — здесь работает целая экосистема, построенная по принципам безопасности, точности и комфорта, доступная каждому «хвостику».
В ВЦ «Оригами» хирургические вмешательства проводят всем: от крупных собак до миниатюрных грызунов. Для каждого находится индивидуальное решение. Ветеринарный центр готов к любым вызовам 24/7, будь то плановая операция или экстренная помощь.
- Плановые и экстренные вмешательства. От классической мягкотканной хирургии до спасения пациентов в критическом состоянии — операционная бригада готова прийти на помощь в любое время дня и ночи.
- Торакальная хирургия. Операции на грудной клетке требуют ювелирной точности, и врачи центра владеют этой техникой в совершенстве.
- Онкохирургия. Удаление злокачественных новообразований с последующим ведением пациента врачом-онкологом.
- Эндоскопия. Использование жестких и гибких эндоскопов, разработанных специально для самых маленьких пациентов, позволяет проводить диагностику и малоинвазивные операции с максимальной точностью и минимальной травматизацией тканей.
- Травматология и ортопедия. Успешное восстановление после сложных переломов и патологий суставов.
- Офтальмохирургия. Микрохирургия глаза любой сложности, возвращающая питомцам зрение.
1. Точная диагностика. В центре установлено новейшее оборудование: УЗИ, рентген, компьютерный томограф, создан собственный лабораторный комплекс. Провести все необходимые исследования и увидеть полную картину здоровья питомца можно в рамках одного приема.
2. Без боли и стресса. В центре работают высококвалифицированные врачи-анестезиологи. Специалисты подбирают анестезию индивидуально, с учетом всех особенностей здоровья питомца, размера и возраста.
3. Восстановление. После завершения операции пациенты поступают в комфортный послеоперационный стационар или, если требуется круглосуточное наблюдение, в отделение реанимации и интенсивной терапии. Здесь они находятся под наблюдением врачей и готовятся к выписке.
Для команды ВЦ «Оригами» каждый питомец — это пациент, достойный самого высокого уровня помощи.
