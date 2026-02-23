Однако мастерство хирурга — это лишь одна из составных частей успеха. Подготовка и восстановление — не менее важны.

1. Точная диагностика. В центре установлено новейшее оборудование: УЗИ, рентген, компьютерный томограф, создан собственный лабораторный комплекс. Провести все необходимые исследования и увидеть полную картину здоровья питомца можно в рамках одного приема.

2. Без боли и стресса. В центре работают высококвалифицированные врачи-анестезиологи. Специалисты подбирают анестезию индивидуально, с учетом всех особенностей здоровья питомца, размера и возраста.

3. Восстановление. После завершения операции пациенты поступают в комфортный послеоперационный стационар или, если требуется круглосуточное наблюдение, в отделение реанимации и интенсивной терапии. Здесь они находятся под наблюдением врачей и готовятся к выписке.

Для команды ВЦ «Оригами» каждый питомец — это пациент, достойный самого высокого уровня помощи.

