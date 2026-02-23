За семь лет Neverlove выпустили полтора десятка студийных альбомов, среди которых: «Мечты о любви и смерти», «Лавметал, который вы заслужили» и «Guilty Pleasure».

Рок-группа заявляется как московская, но в фанатских сообществах упоминается связь участников с Зеленоградом. В составе Neverlove: Ярослав Степанов (вокал, бас-гитара, основатель и лидер), Илья Якименко (гитара), Артем Шустер (гитара и бэк-вокал), Павел Новосельский (ударные).

Концерт состоится в субботу, 28 февраля, в 19:00 и продлится четыре часа. Место проведения: клуб Vibe, Савелкинский проезд, дом 12. Возрастное ограничение: 16+. Билеты стоят от 1900 до 2500 рублей (в танцевальный партер) и от 5500 до 15000 рублей (за специальные возможности для зрителей).