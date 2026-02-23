С 6 апреля на реконструкцию закроют корпус 222А школы 618. Учеников отправят в другие микрорайоны: 8-9 класс — в корпус 429А, 1-4 классы — в корпус 163.

У школы 1528 на реконструкцию закроют учебный корпус 844. Учеников распределят по корпусам в том же микрорайоне: 817, 818, 822. Дату закрытия школа не называет, но родители тоже говорят о 6 апреля.

Все классы перемещаются в полном составе со своими учителями. В школах обещают, что это все не повлияет на качество обучения.