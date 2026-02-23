С 6 апреля на реконструкцию закроют корпус 222А школы 618. Учеников отправят в другие микрорайоны: 8-9 класс — в корпус 429А, 1-4 классы — в корпус 163.
У школы 1528 на реконструкцию закроют учебный корпус 844. Учеников распределят по корпусам в том же микрорайоне: 817, 818, 822. Дату закрытия школа не называет, но родители тоже говорят о 6 апреля.
Все классы перемещаются в полном составе со своими учителями. В школах обещают, что это все не повлияет на качество обучения.
Ремонт закончится к 1 сентября 2027 года.
Также раньше стало известно о закрытии на капремонт школы 719.
Московская программа модернизации школьных зданий «Моя школа» стартовала в Зеленограде в 2024 году — от здания оставляют остов, а внутри всё полностью переделывают.
Первые две школы уже открылись после такого капремонта 1 сентября 2025 года — в 11-м микрорайоне и в 14-м микрорайоне. Одновременно ушли на ремонт еще шесть школ — до 1 сентября 2026 года.