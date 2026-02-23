«Снег упал с крыши и сломал скамейку возле подъезда», — сообщил в прошлый вторник местный житель на портал «Наш город». Это было время оттепели, когда неубранный вовремя снег сходил с крыш.
В тот же день «Жилищник» починил скамейку, но её поломку объяснил «вандальными действиями неустановленных лиц».
Понятно, что обвинять снегопад и гравитацию — это значит свидетельствовать против себя: если скамейку сломал упавший снег, значит его не убрали с крыши.
Но тогда возникает вопрос: откуда «Жилищник» точно знает, что скамейку сломали вандалы? Видел это на камерах? А если видел, то подал ли заявление в полицию о правонарушении?
И ещё вопрос: а кто тогда в те же дни ломал кондиционеры, вывески, пробивал козырьки подъездов и припаркованные машины? Тоже вандалы?
Впрочем, лучшая защита — это нападение. В зеленоградском телеграм-чате представитель префектуры обвинил в невозможности почистить снег с крыш припаркованные внизу машины. В том числе те, что пострадали от упавшего снега. Забыв, вероятно, что при возникновении угрозы схода снега с крыш, опасная зона должна быть немедленно огорожена