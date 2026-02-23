Но тогда возникает вопрос: откуда «Жилищник» точно знает, что скамейку сломали вандалы? Видел это на камерах? А если видел, то подал ли заявление в полицию о правонарушении?

И ещё вопрос: а кто тогда в те же дни ломал кондиционеры, вывески, пробивал козырьки подъездов и припаркованные машины? Тоже вандалы?

Впрочем, лучшая защита — это нападение. В зеленоградском телеграм-чате представитель префектуры обвинил в невозможности почистить снег с крыш припаркованные внизу машины. В том числе те, что пострадали от упавшего снега. Забыв, вероятно, что при возникновении угрозы схода снега с крыш, опасная зона должна быть немедленно огорожена