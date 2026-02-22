С билетами на такие игры — всегда отдельный квест. Этот четвертьфинал был самым ажиотажным из всех, но ближе к матчу на ресейле начали появляться варианты, самый дешёвый порог был от 121€. Мы попробовали взять ещё дешевле и в итоге купили у словака по 100€. При этом это были билеты второй категории с номиналом 220€. Так и оказались очень близко: первый ряд, поручни рядом — получилось повесить флаг.





С флагами у меня вообще отдельная «статистика». На Евро-2021 в Риме, на матче Италия—Уэльс, меня с триколором не хотели пускать — логика у них простая: играют Италия и Уэльс, «причём тут ваш триколор». Пришлось выкручиваться: спрятал флаг в проёме в стене перед контролем и забрал уже после прохода. А в Будапеште — при том, что наша сборная там тоже не играла — было проще, никаких проблем.





В Катаре на ЧМ-2022 тоже ходил с российским флагом. В целом было нормально и даже дружелюбно, но без жести не обошлось: болельщики Австралии сорвали с меня флаг и утопили его. Потом я его вернул.