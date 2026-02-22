Георгий в одночасье стал знаменитостью после того, как на несколько минут развернул флаг России с надписью «Зеленоград» на Олимпиаде, где это запрещено. И это только один из эпизодов, которые случались на его пути по миру. В его телеграм-канале «Будь лучшим» — множество историй заядлого путешественника, для которого спорт стал поводом посмотреть мир. Мы прочитали несколько сот его постов и скомпоновали из них короткий рассказ.
Я езжу по матчам давно. Когда-то сначала съездил на Евро в Польшу, потом был выезд за «Спартак» на Лигу Чемпионов в Лиссабон — и дальше это уже пошло-поехало, выезды стали частью жизни.
Флаг со мной тоже давно — ему лет 15, он много где бывал и светился. И вот эта история, которая разошлась по новостям, — там не было цели хайпануть. Просто так получилось: мы попали в первый ряд и флаг оказался на виду.
С билетами на такие игры — всегда отдельный квест. Этот четвертьфинал был самым ажиотажным из всех, но ближе к матчу на ресейле начали появляться варианты, самый дешёвый порог был от 121€. Мы попробовали взять ещё дешевле и в итоге купили у словака по 100€. При этом это были билеты второй категории с номиналом 220€. Так и оказались очень близко: первый ряд, поручни рядом — получилось повесить флаг.
С флагами у меня вообще отдельная «статистика». На Евро-2021 в Риме, на матче Италия—Уэльс, меня с триколором не хотели пускать — логика у них простая: играют Италия и Уэльс, «причём тут ваш триколор». Пришлось выкручиваться: спрятал флаг в проёме в стене перед контролем и забрал уже после прохода. А в Будапеште — при том, что наша сборная там тоже не играла — было проще, никаких проблем.
В Катаре на ЧМ-2022 тоже ходил с российским флагом. В целом было нормально и даже дружелюбно, но без жести не обошлось: болельщики Австралии сорвали с меня флаг и утопили его. Потом я его вернул.
Меня, если честно, драйвит не только сам матч, а вся связка вокруг: билет, дорога, логистика, как ты собираешь это как пазл. Я могу специально поставить себе планку «долететь дешевле 200€» и собрать маршрут из Москвы в Лиссабон четырьмя перелётами, чтобы вышло примерно 175€ и по времени около 26 часов.
В дороге кайф — в мелочах и в случайных встречах. В Словении, например, закрыли пешеходную дорожку, и пришлось эти 300 метров проехать автостопом. Остановились два грека, болельщики ПАОКа, и одного из них тоже звали Георгий — вот это я люблю.
И ещё я люблю сохранять «следы» поездок. Я до сих пор собираю бумажные билеты, хотя сейчас на Евро, ЧМ и финалах еврокубков всё мобильное: билет активируется на телефоне. Поэтому бумагу приходится добывать отдельным лайфхаком: прийти в тикет-центр за час до матча с разбитым смартфоном и рассказать, что телефон умер — иногда распечатывают оригинал. Можно ещё заказать сувенирный билет в FIFA Store за 10$, но ждать его 3-4 месяца и нет уверенности, что его вообще доставят в Россию.
Деньги я тоже считаю — не в плане «пожаловаться», а чтобы понимать масштаб. Бывают выезды, которые по итогу выходят как большой отпуск: Барселона — это примерно 175 тысяч рублей, и за эти деньги можно четыре раза слетать в Европу. А бывают поездки, где ты выигрываешь именно за счёт сборки маршрута — как тот же «не дороже 200€» до Лиссабона.
Я не гонюсь за показательными сценами. Мне нравится пройти квест: найти билет, собрать маршрут, пройти все проверки и оказаться внутри. А дальше иногда случается история, которая разлетается шире, чем ты ожидал: первый ряд, поручни, флаг — и всё, понеслась волна.