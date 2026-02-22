«Не было цели хайпануть»: как зеленоградский болельщик 15 лет возит триколор с надписью «Зеленоград» по всему миру 22.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Георгий в одночасье стал знаменитостью после того, как на несколько минут развернул флаг России с надписью «Зеленоград» на Олимпиаде, где это запрещено. И это только один из эпизодов, которые случались на его пути по миру. В его телеграм-канале «Будь лучшим» — множество историй заядлого путешественника, для которого спорт стал поводом посмотреть мир. Мы прочитали несколько сот его постов и скомпоновали из них короткий рассказ.

Я езжу по матчам давно. Когда-то сначала съездил на Евро в Польшу, потом был выезд за «Спартак» на Лигу Чемпионов в Лиссабон — и дальше это уже пошло-поехало, выезды стали частью жизни.

Флаг со мной тоже давно — ему лет 15, он много где бывал и светился. И вот эта история, которая разошлась по новостям, — там не было цели хайпануть. Просто так получилось: мы попали в первый ряд и флаг оказался на виду.

С билетами на такие игры — всегда отдельный квест. Этот четвертьфинал был самым ажиотажным из всех, но ближе к матчу на ресейле начали появляться варианты, самый дешёвый порог был от 121€. Мы попробовали взять ещё дешевле и в итоге купили у словака по 100€. При этом это были билеты второй категории с номиналом 220€. Так и оказались очень близко: первый ряд, поручни рядом — получилось повесить флаг.


С флагами у меня вообще отдельная «статистика». На Евро-2021 в Риме, на матче Италия—Уэльс, меня с триколором не хотели пускать — логика у них простая: играют Италия и Уэльс, «причём тут ваш триколор». Пришлось выкручиваться: спрятал флаг в проёме в стене перед контролем и забрал уже после прохода. А в Будапеште — при том, что наша сборная там тоже не играла — было проще, никаких проблем.


В Катаре на ЧМ-2022 тоже ходил с российским флагом. В целом было нормально и даже дружелюбно, но без жести не обошлось: болельщики Австралии сорвали с меня флаг и утопили его. Потом я его вернул.

Меня, если честно, драйвит не только сам матч, а вся связка вокруг: билет, дорога, логистика, как ты собираешь это как пазл. Я могу специально поставить себе планку «долететь дешевле 200€» и собрать маршрут из Москвы в Лиссабон четырьмя перелётами, чтобы вышло примерно 175€ и по времени около 26 часов.


В дороге кайф — в мелочах и в случайных встречах. В Словении, например, закрыли пешеходную дорожку, и пришлось эти 300 метров проехать автостопом. Остановились два грека, болельщики ПАОКа, и одного из них тоже звали Георгий — вот это я люблю.

И ещё я люблю сохранять «следы» поездок. Я до сих пор собираю бумажные билеты, хотя сейчас на Евро, ЧМ и финалах еврокубков всё мобильное: билет активируется на телефоне. Поэтому бумагу приходится добывать отдельным лайфхаком: прийти в тикет-центр за час до матча с разбитым смартфоном и рассказать, что телефон умер — иногда распечатывают оригинал. Можно ещё заказать сувенирный билет в FIFA Store за 10$, но ждать его 3-4 месяца и нет уверенности, что его вообще доставят в Россию.

Деньги я тоже считаю — не в плане «пожаловаться», а чтобы понимать масштаб. Бывают выезды, которые по итогу выходят как большой отпуск: Барселона — это примерно 175 тысяч рублей, и за эти деньги можно четыре раза слетать в Европу. А бывают поездки, где ты выигрываешь именно за счёт сборки маршрута — как тот же «не дороже 200€» до Лиссабона.

Я не гонюсь за показательными сценами. Мне нравится пройти квест: найти билет, собрать маршрут, пройти все проверки и оказаться внутри. А дальше иногда случается история, которая разлетается шире, чем ты ожидал: первый ряд, поручни, флаг — и всё, понеслась волна.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
спорт, олимпиада, болельщики
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Мигающий зеленый сигнал светофора станет обязательным. Вокруг его отключения в Зеленограде разгорелся большой конфликт Новости
Торговый центр эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва Новости
Шесть беспилотников, летевших на Москву, сбили в воскресенье днем Новости
ТЦ на Яблоневой аллее могут снести для перезапуска территории Новости
Ватерполисты из Зеленограда одержали победу на играх Школьной лиги по водному поло Новости
Хоккеистов обвиняют в захвате дворовых катков Новости
С электрички — на операционный стол: как в Зеленограде спасают пассажиров, которым стало плохо в пути Новости
Новостройка по реновации в Крюково оказалась в снежном плену Новости
Масленицу отмечают в Зеленограде — на фотографиях праздник на Школьном озере Новости
После публикаций Зеленоград.ру в надземном переходе через Ленинградское шоссе наконец заработало освещение. Но даже днём там всё ещё темно Новости
Российский бренд детской одежды Choupette открывает новый магазин в ТЦ «Отрада» на Пятницком шоссе Новости
Школьник из Зеленограда стал лучшим стрелком Москвы и самым молодым членом в истории сборной России Новости
Для лыжной трассы за горбольницей сделают пять новых парковок Новости
«Линия уверенности»: в клинике EsteMedika стартовала акция на премиальные филлеры Белотеро со скидкой до 40% Реклама
Впереди три выходных: чем заняться? — Собрали подборку мероприятий в Зеленограде, здесь есть концерты, спектакли, клубные вечеринки, праздничные активности на свежем воздухе и не только Новости
Профессиональный центр настольного тенниса открывается в ТЦ «Мега Химки» Новости
Тёплую остановку установили возле ЖК «Новый Зеленоград» Новости
Чем заняться с детьми на праздничных выходных? —  Собрали несколько интересных мероприятий: патриотический концерт с интерактивом, спектакль про Кибальчиша, битву роботов, программы на открытых катках и не только Новости
26 февраля начинается курс занятий «Философия для жизни. От теории к практике» Реклама
«Пятёрочка» в 20-м микрорайоне открылась после ремонта Новости
Книги для детей и взрослых привезут на праздничную ярмарку в Зеленоград — опытный продавец хорошо знает ассортимент и посоветует книгу на любой запрос и возраст Новости
Свободный английский со скидкой 15% в языковых школах Зеленограда Новости
Салюта на 23 февраля, вероятно, не будет Новости
Аварийность на дорогах Зеленограда достигла максимума за шесть лет Новости
В поисках полярного чуда: москвичи ищут северное сияние Новости
Ресторан «Сыроварня» резко снизил цены на 25 ходовых позиций меню Новости
В новом здании напротив 14-го микрорайона откроют продуктовый магазин. А пока его защищают от вандалов Новости
Мошенники греют руки на снеге и холодах — полиция предупреждает о зимних разводках Новости
Константин Никольский споет в субботу в Зеленограде — на концерт популярного барда еще есть билеты Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла панк-сказка, австралийский хоррор, отечественный любовный триллер, приключенческий экшн и другие фильмы Новости
Снежные лавины с крыш уничтожают вывески малого бизнеса: как получить компенсацию от управляющей компании Новости
Опять рухнула крыша пикниковой беседки в лесу. На этот раз зеленоградские коммунальщики нашли неожиданно эффективное решение Новости
Любители езды по бездорожью отметят Масленицу — под Зеленоградом 22 февраля Новости
На нарушение ПДД при въезде на парковку у ТЦ «Зеленоградский» решили закрыть глаза Новости
Масленица в окрестностях Зеленограда — Голубое, Истра, Менделеево (здесь тоже сожгут чучело), Брехово, Лунево, Фирсановка, Химки и Шахматово Новости
Флаг России с надписью «Зеленоград» на 15 минут появился на Олимпиаде — вопреки запрету организаторов Новости
Бывший ТЦ «Арбатский» у станции Крюково начали сносить Новости
Лариса Удовиченко и Андрей Соколов сыграют в трогательной комедии о судьбе и любви на зеленоградской сцене Новости
Мусорный полигон «Нева» рядом с Зеленоградом начал «масштабно» засыпать гниющий мусор, чтобы уменьшить запах. Жалобы на вонь продолжаются Новости
Любителям выразительных фотографий раскроют художественный секрет цифровой камеры — 19 февраля в Музее Зеленограда Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру