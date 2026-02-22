Обломки двух БПЛА нашли в Истринском округе — примерно в 20 километрах от Зеленограда 22.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Об этом сообщила глава местной администрации. Между тем, атака беспилотников на Москву возобновилась: начиная с 18 часов сбито десять БПЛА (всего за день — 20). Снова ввели ограничения на полеты в Шереметьево.

Если вы найдете сбитый БПЛА или его обломки, их нельзя трогать и нельзя пользоваться возле них мобильными телефонами. Отойдите на безопасное расстояние, позвоните по номеру 112 и сообщите место обнаружения, время и размер аппарата.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дроны, беспилотники, бпла, истра
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Мигающий зеленый сигнал светофора станет обязательным. Вокруг его отключения в Зеленограде разгорелся большой конфликт Новости
Торговый центр эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва Новости
Шесть беспилотников, летевших на Москву, сбили в воскресенье днем Новости
ТЦ на Яблоневой аллее могут снести для перезапуска территории Новости
Ватерполисты из Зеленограда одержали победу на играх Школьной лиги по водному поло Новости
Хоккеистов обвиняют в захвате дворовых катков Новости
С электрички — на операционный стол: как в Зеленограде спасают пассажиров, которым стало плохо в пути Новости
Новостройка по реновации в Крюково оказалась в снежном плену Новости
Масленицу отмечают в Зеленограде — на фотографиях праздник на Школьном озере Новости
После публикаций Зеленоград.ру в надземном переходе через Ленинградское шоссе наконец заработало освещение. Но даже днём там всё ещё темно Новости
Российский бренд детской одежды Choupette открывает новый магазин в ТЦ «Отрада» на Пятницком шоссе Новости
Школьник из Зеленограда стал лучшим стрелком Москвы и самым молодым членом в истории сборной России Новости
Для лыжной трассы за горбольницей сделают пять новых парковок Новости
«Линия уверенности»: в клинике EsteMedika стартовала акция на премиальные филлеры Белотеро со скидкой до 40% Реклама
Впереди три выходных: чем заняться? — Собрали подборку мероприятий в Зеленограде, здесь есть концерты, спектакли, клубные вечеринки, праздничные активности на свежем воздухе и не только Новости
Профессиональный центр настольного тенниса открывается в ТЦ «Мега Химки» Новости
Тёплую остановку установили возле ЖК «Новый Зеленоград» Новости
Чем заняться с детьми на праздничных выходных? —  Собрали несколько интересных мероприятий: патриотический концерт с интерактивом, спектакль про Кибальчиша, битву роботов, программы на открытых катках и не только Новости
26 февраля начинается курс занятий «Философия для жизни. От теории к практике» Реклама
«Пятёрочка» в 20-м микрорайоне открылась после ремонта Новости
Книги для детей и взрослых привезут на праздничную ярмарку в Зеленоград — опытный продавец хорошо знает ассортимент и посоветует книгу на любой запрос и возраст Новости
Свободный английский со скидкой 15% в языковых школах Зеленограда Новости
Салюта на 23 февраля, вероятно, не будет Новости
Аварийность на дорогах Зеленограда достигла максимума за шесть лет Новости
В поисках полярного чуда: москвичи ищут северное сияние Новости
Ресторан «Сыроварня» резко снизил цены на 25 ходовых позиций меню Новости
В новом здании напротив 14-го микрорайона откроют продуктовый магазин. А пока его защищают от вандалов Новости
Мошенники греют руки на снеге и холодах — полиция предупреждает о зимних разводках Новости
Константин Никольский споет в субботу в Зеленограде — на концерт популярного барда еще есть билеты Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла панк-сказка, австралийский хоррор, отечественный любовный триллер, приключенческий экшн и другие фильмы Новости
Снежные лавины с крыш уничтожают вывески малого бизнеса: как получить компенсацию от управляющей компании Новости
Опять рухнула крыша пикниковой беседки в лесу. На этот раз зеленоградские коммунальщики нашли неожиданно эффективное решение Новости
Любители езды по бездорожью отметят Масленицу — под Зеленоградом 22 февраля Новости
На нарушение ПДД при въезде на парковку у ТЦ «Зеленоградский» решили закрыть глаза Новости
Масленица в окрестностях Зеленограда — Голубое, Истра, Менделеево (здесь тоже сожгут чучело), Брехово, Лунево, Фирсановка, Химки и Шахматово Новости
Флаг России с надписью «Зеленоград» на 15 минут появился на Олимпиаде — вопреки запрету организаторов Новости
Бывший ТЦ «Арбатский» у станции Крюково начали сносить Новости
Лариса Удовиченко и Андрей Соколов сыграют в трогательной комедии о судьбе и любви на зеленоградской сцене Новости
Мусорный полигон «Нева» рядом с Зеленоградом начал «масштабно» засыпать гниющий мусор, чтобы уменьшить запах. Жалобы на вонь продолжаются Новости
Любителям выразительных фотографий раскроют художественный секрет цифровой камеры — 19 февраля в Музее Зеленограда Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру