Посетителей и сотрудников торгового центра «Семейный», корпус 900, днём вывели на улицу после сообщения об угрозе взрыва. К зданию прибыли сотрудники полиции, входы перекрыли.
О происшествии очевидцы начали писать в зеленоградских чатах около полудня. По их словам, людей попросили покинуть торговый центр из-за угрозы взрыва на цокольном этаже. В здание перестали пускать посетителей.
Здание будет оцеплено и перекрыто ещё несколько часов. Сотрудники полиции вызвали специалистов по разминированию.
Торговый центр стал доступен для посещения около 14:00.
