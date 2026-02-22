О происшествии очевидцы начали писать в зеленоградских чатах около полудня. По их словам, людей попросили покинуть торговый центр из-за угрозы взрыва на цокольном этаже. В здание перестали пускать посетителей.

Здание будет оцеплено и перекрыто ещё несколько часов. Сотрудники полиции вызвали специалистов по разминированию.

Торговый центр стал доступен для посещения около 14:00.