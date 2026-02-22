Команда «ВК Зеленоград» заняла первое место в Школьной лиге по водному поло среди игроков 2013—2015 годов рождения. Соревнования прошли в Москве и объединили участников из разных регионов страны.
Этот турнир — часть масштабных соревнований AWPL, любительской ватерпольной лиги. В рамках лиги проводятся соревнования для разных возрастов и уровней подготовки. Школьная лига проходит в формате регулярных этапов в течение года.
Водное поло — не самый популярный, но активно развивающийся в Зеленограде вид спорта. Для многих детей этот турнир стал первым серьезным опытом соревнований всероссийского уровня. Следующие игры Школьной лиги пройдут в конце марта.
Зеленоградские ватерполисты тренируются в спорткомплексе «Малино», в корпусе 860. Сейчас проходит набор детей в группы начальной подготовки (от 7 до 13 лет). Зачисление происходит по результатам отбора после пробных тренировок.
Запись на пробное занятие по телефону: 8-916-533-52-24 (Пилипченко Евгений Анатольевич).