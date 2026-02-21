Тротуары завалены снегом по всему городу, но Заводская улица — особый случай. В бедственном положении оказались жители дома 14 — новостройки, в которую недавно по программе реновации переселили около 900 зеленоградцев.

Идти до автобусных остановок, станции Крюково и магазинов им часто приходится по проезжей части или через глубокий снег. Жители связывают это с неудачно спроектированной пешеходной инфраструктурой: тротуары оказалось сложно или невозможно прочистить техникой из-за стоек дорожных знаков и других препятствий.

Ещё в декабре люди начали писать об этом на портал «Наш город» — ответы на часть обращений пришли только 17-19 февраля, а на январские и февральские жалобы ответа до сих пор нет.