Новостройка по реновации в Крюково оказалась в снежном плену 21.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Тротуары завалены снегом по всему городу, но Заводская улица — особый случай. В бедственном положении оказались жители дома 14 — новостройки, в которую недавно по программе реновации переселили около 900 зеленоградцев.

Идти до автобусных остановок, станции Крюково и магазинов им часто приходится по проезжей части или через глубокий снег. Жители связывают это с неудачно спроектированной пешеходной инфраструктурой: тротуары оказалось сложно или невозможно прочистить техникой из-за стоек дорожных знаков и других препятствий.

Ещё в декабре люди начали писать об этом на портал «Наш город» — ответы на часть обращений пришли только 17-19 февраля, а на январские и февральские жалобы ответа до сих пор нет.

Суть претензий сводится к одному: пешеходные зоны не чистят неделями, местами снег лежит месяц — люди протаптывают тропинки сами, а с колясками пройти почти невозможно. Самые проблемные места — участок у пешеходного перехода и маршрут от домов к станции и магазинам: по словам жителей, трактор прочищает тротуар не полностью, съезжая на проезжую часть, оставляя часть пешеходной зоны в снегу. В результате пешеходам приходится обходить сугробы по дороге, выходя под движущиеся автомобили. Особенно часто это происходит на отрезке от остановки до пересечения с улицей Радио и на тротуаре от МЦД к дому 14, где технике мешают установленные на тротуаре знаки.

На одно из обращений о знаках, мешающих уборке, в ГБУ «Автодороги ЗелАО» ответили, что замечание устранено и «произведена переустановка указанных стоек с дорожными знаками». Однако, судя по сообщениям жителей, это затронуло только часть стоек: в других местах знаки по-прежнему стоят посередине, а тротуар вокруг них чистили вручную.

Есть и другая версия: хотя дом уже введён в эксплуатацию, участок тротуара вокруг него может числиться стройплощадкой. Некоторые жители утверждают, что за него отвечает застройщик «Альтстрой», с которым невозможно связаться. «В управе в курсе проблемы. В инженерных службах сказали, что завалены жалобами на этот участок, но помочь не могут», — рассказала одна жительница.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
уборка улиц и дворов, дворники, снег, улица заводская
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
С электрички — на операционный стол: как в Зеленограде спасают пассажиров, которым стало плохо в пути Новости
Новостройка по реновации в Крюково оказалась в снежном плену Новости
Масленицу отмечают в Зеленограде — на фотографиях праздник на Школьном озере Новости
После публикаций Зеленоград.ру в надземном переходе через Ленинградское шоссе наконец заработало освещение. Но даже днём там всё ещё темно Новости
Российский бренд детской одежды Choupette открывает новый магазин в ТЦ «Отрада» на Пятницком шоссе Новости
Школьник из Зеленограда стал лучшим стрелком Москвы и самым молодым членом в истории сборной России Новости
Для лыжной трассы за горбольницей сделают пять новых парковок Новости
«Линия уверенности»: в клинике EsteMedika стартовала акция на премиальные филлеры Белотеро со скидкой до 40% Реклама
Впереди три выходных: чем заняться? — Собрали подборку мероприятий в Зеленограде, здесь есть концерты, спектакли, клубные вечеринки, праздничные активности на свежем воздухе и не только Новости
Профессиональный центр настольного тенниса открывается в ТЦ «Мега Химки» Новости
Тёплую остановку установили возле ЖК «Новый Зеленоград» Новости
Чем заняться с детьми на праздничных выходных? —  Собрали несколько интересных мероприятий: патриотический концерт с интерактивом, спектакль про Кибальчиша, битву роботов, программы на открытых катках и не только Новости
26 февраля начинается курс занятий «Философия для жизни. От теории к практике» Реклама
«Пятёрочка» в 20-м микрорайоне открылась после ремонта Новости
Книги для детей и взрослых привезут на праздничную ярмарку в Зеленоград — опытный продавец хорошо знает ассортимент и посоветует книгу на любой запрос и возраст Новости
Свободный английский со скидкой 15% в языковых школах Зеленограда Новости
Салюта на 23 февраля, вероятно, не будет Новости
Аварийность на дорогах Зеленограда достигла максимума за шесть лет Новости
В поисках полярного чуда: москвичи ищут северное сияние Новости
Ресторан «Сыроварня» резко снизил цены на 25 ходовых позиций меню Новости
В новом здании напротив 14-го микрорайона откроют продуктовый магазин. А пока его защищают от вандалов Новости
Мошенники греют руки на снеге и холодах — полиция предупреждает о зимних разводках Новости
Константин Никольский споет в субботу в Зеленограде — на концерт популярного барда еще есть билеты Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла панк-сказка, австралийский хоррор, отечественный любовный триллер, приключенческий экшн и другие фильмы Новости
Снежные лавины с крыш уничтожают вывески малого бизнеса: как получить компенсацию от управляющей компании Новости
Опять рухнула крыша пикниковой беседки в лесу. На этот раз зеленоградские коммунальщики нашли неожиданно эффективное решение Новости
Любители езды по бездорожью отметят Масленицу — под Зеленоградом 22 февраля Новости
На нарушение ПДД при въезде на парковку у ТЦ «Зеленоградский» решили закрыть глаза Новости
Масленица в окрестностях Зеленограда — Голубое, Истра, Менделеево (здесь тоже сожгут чучело), Брехово, Лунево, Фирсановка, Химки и Шахматово Новости
Флаг России с надписью «Зеленоград» на 15 минут появился на Олимпиаде — вопреки запрету организаторов Новости
Бывший ТЦ «Арбатский» у станции Крюково начали сносить Новости
Лариса Удовиченко и Андрей Соколов сыграют в трогательной комедии о судьбе и любви на зеленоградской сцене Новости
Мусорный полигон «Нева» рядом с Зеленоградом начал «масштабно» засыпать гниющий мусор, чтобы уменьшить запах. Жалобы на вонь продолжаются Новости
Любителям выразительных фотографий раскроют художественный секрет цифровой камеры — 19 февраля в Музее Зеленограда Новости
Открытые масленичные гуляния для жителей Зеленограда — 22 февраля у ресторана Nikol’sky в МЖК Новости
23 февраля в парке Победы запланирован салют Новости
Очень сильный снег, метель и заносы на дорогах ожидаются в четверг, 19 февраля. Снегопад может быть таким же сильным, как в январе Новости
Единую зону резидентной парковки для Зеленограда попросил сделать депутат Титов — сейчас разрешения «привязаны» к районам и доступны не всем Новости
Станции контроля воздуха в Зеленограде зафиксировали превышение ПДК по оксиду азота — жители жалуются на неприятные запахи Новости
Масленичные гуляния в новом городе проходят до 22 февраля: в программе заявлены мероприятия в 15-том, 16-том и 17-том микрорайонах Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру