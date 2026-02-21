Тротуары завалены снегом по всему городу, но Заводская улица — особый случай. В бедственном положении оказались жители дома 14 — новостройки, в которую недавно по программе реновации переселили около 900 зеленоградцев.
Идти до автобусных остановок, станции Крюково и магазинов им часто приходится по проезжей части или через глубокий снег. Жители связывают это с неудачно спроектированной пешеходной инфраструктурой: тротуары оказалось сложно или невозможно прочистить техникой из-за стоек дорожных знаков и других препятствий.
Ещё в декабре люди начали писать об этом на портал «Наш город» — ответы на часть обращений пришли только 17-19 февраля, а на январские и февральские жалобы ответа до сих пор нет.
Суть претензий сводится к одному: пешеходные зоны не чистят неделями, местами снег лежит месяц — люди протаптывают тропинки сами, а с колясками пройти почти невозможно. Самые проблемные места — участок у пешеходного перехода и маршрут от домов к станции и магазинам: по словам жителей, трактор прочищает тротуар не полностью, съезжая на проезжую часть, оставляя часть пешеходной зоны в снегу. В результате пешеходам приходится обходить сугробы по дороге, выходя под движущиеся автомобили. Особенно часто это происходит на отрезке от остановки до пересечения с улицей Радио и на тротуаре от МЦД к дому 14, где технике мешают установленные на тротуаре знаки.
На одно из обращений о знаках, мешающих уборке, в ГБУ «Автодороги ЗелАО» ответили, что замечание устранено и «произведена переустановка указанных стоек с дорожными знаками». Однако, судя по сообщениям жителей, это затронуло только часть стоек: в других местах знаки по-прежнему стоят посередине, а тротуар вокруг них чистили вручную.
Есть и другая версия: хотя дом уже введён в эксплуатацию, участок тротуара вокруг него может числиться стройплощадкой. Некоторые жители утверждают, что за него отвечает застройщик «Альтстрой», с которым невозможно связаться. «В управе в курсе проблемы. В инженерных службах сказали, что завалены жалобами на этот участок, но помочь не могут», — рассказала одна жительница.