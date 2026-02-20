Впереди три выходных: чем заняться? — Собрали подборку мероприятий в Зеленограде, здесь есть концерты, спектакли, клубные вечеринки, праздничные активности на свежем воздухе и не только 20.02.2026 ZELENOGRAD.RU
Концерты:

Культурный центр «Зеленоград»

  • 22 февраля (воскресенье), 18:00 — произведения Оззи Осборна и Нирваны, Пуччини и Россини прозвучат со сцены — объединив рок, оперу и струнный оркестр (12+). Билеты от 1500 до 4500 рублей есть, подробности здесь
  • 23 февраля (понедельник), 14:00 — большая праздничная программа (0+, вход свободный). В программе: патриотическая выставка, концерт творческих коллективов (начнется в 15:00), тематические мастер-классы и анимационная программа.

Адрес: Центральная площадь, дом 1

  • Еще на три дня в КЦ привезут книги для детей и взрослых по издательским ценам, подробности здесь. А вот обещанного ранее салюта в праздничный вечер на Центральной площади не будет.

Музей «Новый Иерусалим» (не Зеленоград, но мероприятие интересное)

  • 21 февраля (суббота), 17:00 — классическая музыка (фортепиано и баритон) как сопровождение выставки «Саврасов и тишина» (12+).
    Билеты от 1250 до 2000 рублей есть, подробности здесь

Адрес: Московская область, г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1. Телефон музея: +7 (498) 314-02-36. Как добраться: рекомендации организаторов.

Спектакли:

ДК МИЭТ:

  • 22 февраля (воскресенье), 18:00 — спектакль о Фаине Раневской (12+). Билеты от 1200 до 2400 рублей есть, подробности здесь
  • 23 февраля 2026 (понедельник), 19:00 — комедия «Сниму квартиру» (12+). Билеты от 800 до 2400 рублей есть, подробности здесь

Адрес: (площадь Шокина, дом 1, строение 2)

Ведогонь-театр:

  • 22 февраля (воскресенье), 19:00 — комедия Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше» (12+). Билеты стоимостью от 1200 до 1800 рублей есть, доступна оплата по Пушкинской карте
  • 23 февраля (понедельник), 19:00 — спектакль «Звездопад» — о первой любви в военном госпитале (12+). Билеты стоимостью от 1400 до 2000 рублей есть, доступна оплата по Пушкинской карте

Адрес: улица Юности, дом 17

Культурный центр «Зеленоград»:

  • 23 февраля (понедельник), 19:00 — популярная итальянская комедия «Трактирщица» с Гошей Куценко. Билеты от 2000 до 6000 рублей есть, подробности здесь

Адрес: Центральная площадь, дом 1

Активности на свежем воздухе в праздничный понедельник

23 февраля пройдут мероприятия на открытом воздухе:

  • 15:00 — 16:00, на катке возле корпуса 165: анимационная программа для детей с персонажами из «Собачьего патруля» и эстафетами с призами, а также танцы
  • 16:00 — 17:00, тёплая зона катка у корпуса 2034: знакомство с военной техникой и познавательная викторина на эту же тему
  • 17:00 — 18:00, каток на Озерной аллее: повтор программы с «Собачьим патрулем», эстафетами и танцами
  • 19:00 — 20:00, каток у корпуса 2034: повтор программы с «Собачьим патрулем», эстафетами и танцами
  • 19:00 — 20:00, каток на площади Юности: концерт на льду

Клубная программа:

Vibe:

  • 21 февраля (суббота), 19:00 — ска-панк с группой Distemper. Билеты от 1800 до 2300 рублей есть, подробности по той же ссылке.

Адрес: Савелкинский проезд, дом 12

Джаз-клуб «ДК 41»:

  • 21 февраля (суббота), 20:00 — концерт квартета «7/11» с программой «Night On 1905» и вокалом Миланы Куликовой
  • 22 февраля (воскресенье), 20:00 — труба, кларнет, электрогитар, фортепиано, контрабас и барабаны

Все подробности и билеты: на сайте клуба
Адрес: Савелкинский проезд, дом 10

Пивница «Синий гном» (18+):

  • 21 февраля (суббота), 20:00 — московская инди-рок-группа «Горькое капри»: коллектив с десятилетней историей, энергия рока, пульсация латинских ритмов и глубина философской лирики
  • 22 февраля (воскресенье), 20:00 — группа «Потерянный век» с акустическими шлягерами

Адрес: Георгиевский проспект, дом 33, корпус 5. Вход обычно свободный, заведение открыто для лиц старше 18 лет.

концерты, катки, ледовые площадки, активный досуг, досуг, спектакль
