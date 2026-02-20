Культурный центр «Зеленоград»
- 22 февраля (воскресенье), 18:00 — произведения Оззи Осборна и Нирваны, Пуччини и Россини прозвучат со сцены — объединив рок, оперу и струнный оркестр (12+). Билеты от 1500 до 4500 рублей есть, подробности здесь
- 23 февраля (понедельник), 14:00 — большая праздничная программа (0+, вход свободный). В программе: патриотическая выставка, концерт творческих коллективов (начнется в 15:00), тематические мастер-классы и анимационная программа.
Адрес: Центральная площадь, дом 1
- Еще на три дня в КЦ привезут книги для детей и взрослых по издательским ценам, подробности здесь. А вот обещанного ранее салюта в праздничный вечер на Центральной площади не будет.
Музей «Новый Иерусалим» (не Зеленоград, но мероприятие интересное)
- 21 февраля (суббота), 17:00 — классическая музыка (фортепиано и баритон) как сопровождение выставки «Саврасов и тишина» (12+).
Билеты от 1250 до 2000 рублей есть, подробности здесь
Адрес: Московская область, г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1. Телефон музея: +7 (498) 314-02-36. Как добраться: рекомендации организаторов.
ДК МИЭТ:
- 22 февраля (воскресенье), 18:00 — спектакль о Фаине Раневской (12+). Билеты от 1200 до 2400 рублей есть, подробности здесь
- 23 февраля 2026 (понедельник), 19:00 — комедия «Сниму квартиру» (12+). Билеты от 800 до 2400 рублей есть, подробности здесь
Адрес: (площадь Шокина, дом 1, строение 2)
Ведогонь-театр:
- 22 февраля (воскресенье), 19:00 — комедия Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше» (12+). Билеты стоимостью от 1200 до 1800 рублей есть, доступна оплата по Пушкинской карте
- 23 февраля (понедельник), 19:00 — спектакль «Звездопад» — о первой любви в военном госпитале (12+). Билеты стоимостью от 1400 до 2000 рублей есть, доступна оплата по Пушкинской карте
Адрес: улица Юности, дом 17
Культурный центр «Зеленоград»:
- 23 февраля (понедельник), 19:00 — популярная итальянская комедия «Трактирщица» с Гошей Куценко. Билеты от 2000 до 6000 рублей есть, подробности здесь
Адрес: Центральная площадь, дом 1
23 февраля пройдут мероприятия на открытом воздухе:
- 15:00 — 16:00, на катке возле корпуса 165: анимационная программа для детей с персонажами из «Собачьего патруля» и эстафетами с призами, а также танцы
- 16:00 — 17:00, тёплая зона катка у корпуса 2034: знакомство с военной техникой и познавательная викторина на эту же тему
- 17:00 — 18:00, каток на Озерной аллее: повтор программы с «Собачьим патрулем», эстафетами и танцами
- 19:00 — 20:00, каток у корпуса 2034: повтор программы с «Собачьим патрулем», эстафетами и танцами
- 19:00 — 20:00, каток на площади Юности: концерт на льду
Vibe:
- 21 февраля (суббота), 19:00 — ска-панк с группой Distemper. Билеты от 1800 до 2300 рублей есть, подробности по той же ссылке.
Адрес: Савелкинский проезд, дом 12
Джаз-клуб «ДК 41»:
- 21 февраля (суббота), 20:00 — концерт квартета «7/11» с программой «Night On 1905» и вокалом Миланы Куликовой
- 22 февраля (воскресенье), 20:00 — труба, кларнет, электрогитар, фортепиано, контрабас и барабаны
Все подробности и билеты: на сайте клуба
Адрес: Савелкинский проезд, дом 10
Пивница «Синий гном» (18+):
- 21 февраля (суббота), 20:00 — московская инди-рок-группа «Горькое капри»: коллектив с десятилетней историей, энергия рока, пульсация латинских ритмов и глубина философской лирики
- 22 февраля (воскресенье), 20:00 — группа «Потерянный век» с акустическими шлягерами
Адрес: Георгиевский проспект, дом 33, корпус 5. Вход обычно свободный, заведение открыто для лиц старше 18 лет.