В субботу, 21 февраля, в 13:00 состоится торжественное открытие нового центра развития настольного тенниса Федерации настольного тенниса России (ФНТР). Он будет работать на первом этаже ТЦ (рядом с кофейней Skuratov Coffee и универмагом «Стокманн»).

На площади 1200 квадратных метров расположено 12 профессиональных игровых площадок, а также раздевалки, зона ожидания и гардероб.

В зале будет установлена специальная штора, которая позволит гибко зонировать помещение. Одна половина будет предназначена для тренировок сборной настольного тенниса, занятий секции и официальных мероприятий, а вторая — для коммерческой аренды столов всеми желающими.