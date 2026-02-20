В субботу, 21 февраля, в 13:00 состоится торжественное открытие нового центра развития настольного тенниса Федерации настольного тенниса России (ФНТР). Он будет работать на первом этаже ТЦ (рядом с кофейней Skuratov Coffee и универмагом «Стокманн»).
На площади 1200 квадратных метров расположено 12 профессиональных игровых площадок, а также раздевалки, зона ожидания и гардероб.
В зале будет установлена специальная штора, которая позволит гибко зонировать помещение. Одна половина будет предназначена для тренировок сборной настольного тенниса, занятий секции и официальных мероприятий, а вторая — для коммерческой аренды столов всеми желающими.
В игровой зоне уложат профессиональное напольное покрытие и установят освещение, соответствующие требованиям Международной федерации настольного тенниса (ITTF).
После открытия центр также будет работать в коммерческом формате. Посетители смогут арендовать стол на выбор на 30 минут, 1 час или 2 часа. Услуга платная: оплата взимается как за аренду стола, так и за предоставление инвентаря. Для постоянных посетителей будут доступны абонементы. Запись откроется сразу после старта работы центра.
На базе центра ФНТР планируют регулярно проводить любительские турниры, мастер-классы и организовать работу секций. Это позволит вовлечь в спорт ещё больше желающих и повысить уровень игры как новичков, так и опытных спортсменов.
Актуальная информация о работе центра будет в телеграм-канале федерации.