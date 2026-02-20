Магазин в корпусе 2002 снова принимает покупателей. Работы заняли около трёх недель.

В магазине изменили навигацию, установили таблички, указывающие зоны с товарными категориями. Пространство стало выглядеть современнее и аккуратнее: проходы свободны, паллеты не мешают движению, полки заполнены товарами.

Кассовая зона теперь включает шесть касс самообслуживания и три обычные — это должно сократить очереди в часы пик.

В кафе обустроены отдельные места для отдыха с возможностью зарядить телефон или ноутбук: с розетками USB и 220V.