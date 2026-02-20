Магазин в корпусе 2002 снова принимает покупателей. Работы заняли около трёх недель.
В магазине изменили навигацию, установили таблички, указывающие зоны с товарными категориями. Пространство стало выглядеть современнее и аккуратнее: проходы свободны, паллеты не мешают движению, полки заполнены товарами.
Кассовая зона теперь включает шесть касс самообслуживания и три обычные — это должно сократить очереди в часы пик.
В кафе обустроены отдельные места для отдыха с возможностью зарядить телефон или ноутбук: с розетками USB и 220V.
Кофе и чай стоят от 50 рублей: маленький американо (200 мл) — 50 рублей, американо гранде, эспрессо и чаи с добавками — 80 рублей. За 100 рублей можно взять большой капучино, латте, флэт уайт, кофе с молоком или какао, а также чай с облепихой и розмарином или ягодный пунш. Рядом продаётся выпечка и готовая еда — её можно разогреть в установленной микроволновке.
В целом обновлённая «Пятёрочка» производит впечатление более светлого и упорядоченного пространства. Единственное, что, похоже, не успели поправить, — табличка «Выход» на двери в служебное помещение: она пока грустно свисает набок.
Магазин работает ежедневно с 8:00 до 23:00.