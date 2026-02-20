Этой зимой жители столицы заметно чаще искали информацию о северном сиянии. Посещаемость сайтов с прогнозами уникального природного явления и его онлайн-трансляциями выросла на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года. К такому выводу пришли эксперты МегаФона, проанализировав обезличенные данные мобильной сети.

Из-за высокой солнечной активности в 2025 году северное сияние могли наблюдать не только привыкшие к его краскам жители северных регионов, но и население средних широт. На этом фоне особенно вырос интерес к сайтам с интерактивными картами — они позволяют оценить вероятность появления сияния и в реальном времени следить за его перемещением.

Наиболее популярными днями для наблюдений стали периоды самых мощных солнечных вспышек в середине ноября 2025 года. В это время москвичи нарастили объем данных на профильных ресурсах почти в 3 раза. Второй всплеск интереса пришелся на новогодние каникулы. В праздники жители столицы отправлялись в короткие путешествия, чтобы увидеть сияние своими глазами.

Главным направлением для такой «охоты» остаётся Мурманская область — её выбирают 53% путешественников. Помимо самого Мурманска, популярностью пользуются Териберка на берегу Баренцева моря и Печенга, где практически идеальные условия для наблюдений.

На втором месте — Архангельская область. Здесь москвичи чаще всего отправляются в посёлок Голубино и деревню Веркола, включённую в список самых красивых деревень страны. Отсутствие светового шума делает эти локации особенно привлекательными: северное сияние здесь выглядит ярко и контрастно.

Помимо Москвы, которая возглавила десятку регионов по интересу к этому атмосферному явлению, в их перечень вошли Мурманская область, Карелия, Республика Коми, Санкт-Петербург и Ленинградская область.