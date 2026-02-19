Константин Никольский — автор и исполнитель песен, которые давно стали частью истории русского рока и знакомы даже тем, кто редко ходит на концерты. Программа понравится поклонникам группы «Воскресение» и всем, кому интересны камерные выступления с узнаваемыми текстами и гитарным звучанием.

На концерте можно будет услышать «Музыканта», «Птицы белые мои», «От любви к любви», «Прошедший день», «Я бреду по бездорожью» и другие песни.

Концерт состоится 21 февраля (в субботу) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — полтора часа без антракта. Рекомендуемый возраст: 6+. Билеты остались от 2200 до 5000 рублей.