Мусорный полигон «Нева» рядом с Зеленоградом начал «масштабно» засыпать гниющий мусор, чтобы уменьшить запах. Жалобы на вонь продолжаются 18.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Неперерабатываемые отходы размещаются слоями, и каждый слой «обязательно пересыпается грунтом», сообщил оператор комплекса по переработке отходов КПО «Нева». Цель — «минимизировать запах».

По данным КПО, «масштабная пересыпка» идёт с декабря прошлого года; план — засыпать 9 гектаров слоем грунта толщиной 30-50 см и завершить работы к концу февраля. Утверждается, что сейчас «пересыпано 70% карты».

Почему это важно и что это может означать

Пересыпка/укрытие отходов грунтом — типовая мера, которая действительно может снижать распространение запаха с поверхности полигона: грунт работает как физический барьер, уменьшая испарения и разнос запахов ветром.

В отраслевой практике типичный «ежедневный» слой грунта часто находится в диапазоне 15-30 см, а «промежуточный» (на более длительное время) может быть толще. Заявленные КПО 30-50 см выглядят как скорее «промежуточное» укрытие.

Но эта мера не равна решению проблемы свалочного газа: он продолжает образовываться внутри тела полигона, и без полноценного сбора/утилизации может выходить через другие участки или технологические зоны. Вероятно, сейчас свалочный газ продолжает выходить неорганизованно — это может быть одной из причин, почему запах регулярно ощущается на большом расстоянии.

Параллельно на КПО обсуждают проект активной дегазации: планируют пробурить газовые скважины, собрать свалочный газ и сжечь его.

Активисты, изучившие материалы проекта, критикуют предложенное решение: по их словам, факельная установка рассчитана на более «чистый» биогаз, тогда как свалочный газ на КПО содержит множество примесей, поэтому факел может работать нестабильно, а запахи могут не исчезнуть.

Жалобы на запах продолжаются

Хотя КПО сообщает, что пересыпка идёт с декабря, горожане продолжают фиксировать эпизоды сильной вони. В ночь с 4 на 5 февраля жалобы на характерный «сероводородный» запах поступали почти со всего города.

Эти жалобы сами по себе не доказывают, что пересыпка не работает, но показывают, что на практике меры на полигоне пока не приводят к ощутимому результату.

Метки:
экология, вывоз и утилизация мусора, комплекс по переработке отходов (кпо)
