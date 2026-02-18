Почему это важно и что это может означать

Пересыпка/укрытие отходов грунтом — типовая мера, которая действительно может снижать распространение запаха с поверхности полигона: грунт работает как физический барьер, уменьшая испарения и разнос запахов ветром.

В отраслевой практике типичный «ежедневный» слой грунта часто находится в диапазоне 15-30 см, а «промежуточный» (на более длительное время) может быть толще. Заявленные КПО 30-50 см выглядят как скорее «промежуточное» укрытие.

Но эта мера не равна решению проблемы свалочного газа: он продолжает образовываться внутри тела полигона, и без полноценного сбора/утилизации может выходить через другие участки или технологические зоны. Вероятно, сейчас свалочный газ продолжает выходить неорганизованно — это может быть одной из причин, почему запах регулярно ощущается на большом расстоянии.

Параллельно на КПО обсуждают проект активной дегазации: планируют пробурить газовые скважины, собрать свалочный газ и сжечь его.

Активисты, изучившие материалы проекта, критикуют предложенное решение: по их словам, факельная установка рассчитана на более «чистый» биогаз, тогда как свалочный газ на КПО содержит множество примесей, поэтому факел может работать нестабильно, а запахи могут не исчезнуть.