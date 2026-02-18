На встрече разберут, что называют ближним инфракрасным диапазоном, чем он отличается от других участков спектра и каким образом камеры «видят» ИК-излучение. Отдельно поговорят о том, как использовать инфракрасные лучи для получения изображения и какие особенности этой техники помогают добиваться выразительного результата.

Мероприятие входит в цикл встреч «Фотографические вечера». Лектор — Валерий Лобачевский: руководитель зеленоградского творческого объединения «Параллели».

Инфракрасная фотография — один из способов расширить привычные границы «светописи»: помимо видимого диапазона, в спектре есть невидимые участки, включая инфракрасный и ультрафиолетовый. В ближнем ИК-диапазоне по-другому ведут себя материалы и поверхности, меняется тональная передача, а растительность и небо могут выглядеть непривычно — поэтому ИК-съемку часто используют именно как творческий прием.

Встреча пройдет в четверг, 19 февраля, с 19:00 до 20:30, в выставочном зале Музея Зеленограда (улица Михайловка, корпус 1410). Участие бесплатное, но регистрация обязательна. На момент публикации в наличии 26 билетов. Возрастное ограничение: 12+. Телефон учреждения: 8-499-717-16-02.