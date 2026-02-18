В течение суток 19 февраля в Московском регионе ожидается очень сильный снег, метель и ветер с порывами 12-17 м/с, на дорогах возможны снежные заносы, сообщили в МЧС.

В Москве снегопад начнется в ночь на четверг, а наиболее интенсивные осадки ожидаются днем. По прогнозу синоптиков, за сутки может выпасть более 70% месячной нормы осадков.

Если этот прогноз сбудется, завтрашний снегопад будет по последствиям не меньше январского: тогда за двое суток выпало 50% месячной нормы. Хотя норма февраля и меньше, однако относительная интенсивность будет выше январской.