В течение суток 19 февраля в Московском регионе ожидается очень сильный снег, метель и ветер с порывами 12-17 м/с, на дорогах возможны снежные заносы, сообщили в МЧС.
В Москве снегопад начнется в ночь на четверг, а наиболее интенсивные осадки ожидаются днем. По прогнозу синоптиков, за сутки может выпасть более 70% месячной нормы осадков.
Если этот прогноз сбудется, завтрашний снегопад будет по последствиям не меньше январского: тогда за двое суток выпало 50% месячной нормы. Хотя норма февраля и меньше, однако относительная интенсивность будет выше январской.
Городские службы работают в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады, говорят в мэрии и обещают по мере выпадения снега выполнять уборку и противогололедную обработку дорог и тротуаров.
Для помощи водителям грузового транспорта организовано дежурство тягачей и тяжелых автокранов, в первую очередь на МКАД. Для сотрудников коммунальных служб, занятых уборкой снега, подготовят пункты обогрева и питания.
Все службы рекомендуют жителям соблюдать осторожность и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.