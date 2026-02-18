Все три автоматические станции контроля воздуха в Зеленограде зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида азота (NO).
По состоянию на 9 утра на станции в 16-м микрорайоне этот показатель превышен более чем в полтора раза, на станции в 6-м микрорайоне — в 1,12 раза; на станции в 11-м микрорайоне — в 1,05 раза.
Одновременно жители разных районов сообщают в зеленоградском телеграм-чате о неприятном запахе и дымке. Впрочем, это может быть связано с другими примесями; совпадение по времени с превышением NO не доказывает, что причина одна и та же.
Оксид азота — это газ, который образуется при сгорании топлива. Основные источники — выхлопы автомобилей, работа котельных и теплоэлектростанций, а также промышленные установки.
Сейчас в городе установилась холодная безветренная погода, местами наблюдается туман.В холодную погоду загрязнения накапливаются быстрее: из-за температурной инверсии тёплый слой воздуха перекрывает холодный у поверхности, и вредные вещества не рассеиваются, а остаются на уровне дыхания.
При тумане ситуация усугубляется: капли воды удерживают загрязняющие вещества, образуется смог. В таких условиях даже обычные выбросы могут приводить к превышениям нормативов.
Оксиды азота раздражают слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. У чувствительных людей — детей, пожилых и людей с заболеваниями лёгких — возможны кашель, першение в горле, головная боль, ощущение нехватки воздуха. При кратковременном превышении в 1,5 раза серьёзные последствия для здоровых людей маловероятны, но дискомфорт возможен.
Специалисты рекомендуют в периоды загрязнения воздуха по возможности сократить время пребывания на улице, особенно рядом с дорогами, не проветривать помещения в часы максимального запаха, использовать режим рециркуляции воздуха в автомобиле и, при наличии, бытовые очистители воздуха.
Ситуация с качеством воздуха обычно нормализуется после изменения погодных условий — усиления ветра или повышения температуры, когда загрязнения начинают рассеиваться.