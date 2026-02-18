Все три автоматические станции контроля воздуха в Зеленограде зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида азота (NO).

По состоянию на 9 утра на станции в 16-м микрорайоне этот показатель превышен более чем в полтора раза, на станции в 6-м микрорайоне — в 1,12 раза; на станции в 11-м микрорайоне — в 1,05 раза.

Одновременно жители разных районов сообщают в зеленоградском телеграм-чате о неприятном запахе и дымке. Впрочем, это может быть связано с другими примесями; совпадение по времени с превышением NO не доказывает, что причина одна и та же.