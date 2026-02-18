Когда этот тёплый влажный воздух попадает в морозную среду, он быстро охлаждается, и водяной пар превращается в мельчайшие капли воды или кристаллы льда — они и становятся видимыми как туман.

Если при этом нет ветра и возникает температурная инверсия, холодный воздух остаётся у земли и не перемешивается с верхними слоями, поэтому туман не рассеивается, а может заполнять улицы и дворы, создавая эффект «дыма», который на самом деле является обычным конденсированным водяным паром.