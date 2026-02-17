На персональной выставке художницы Аллы Леонидовой представлены графические работы, созданные в медитативной технике «зентангл», где из простых повторяющихся элементов рождаются сложные художественные образы.

«В этом и есть магия зентангла, — рассказывает Алла. — Выбираешь узор — тангл — и начинаешь рисовать. Сегодня это могут быть цветочные мотивы, завтра — строгая геометрия. У меня есть своя библиотека любимых узоров, а из них потом складывается картина».

Основа — акварельная бумага или плотный картон, главный инструмент — водостойкие линеры; при желании добавляется цвет акварельными карандашами, а объём создаётся с помощью теней простым карандашом.

Особое место в экспозиции занимает работа, которую автор называет «Осеннее фэнтези». По словам художницы, это одна из картин, созданных не как абстрактная композиция из узоров, а как продуманная история. «Там будто морское дно, из которого вырастают растения, а наверху — абстрактное солнце. Я её рисовала уже с образом в голове, поэтому она мне особенно дорога».