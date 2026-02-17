На персональной выставке художницы Аллы Леонидовой представлены графические работы, созданные в медитативной технике «зентангл», где из простых повторяющихся элементов рождаются сложные художественные образы.
«В этом и есть магия зентангла, — рассказывает Алла. — Выбираешь узор — тангл — и начинаешь рисовать. Сегодня это могут быть цветочные мотивы, завтра — строгая геометрия. У меня есть своя библиотека любимых узоров, а из них потом складывается картина».
Основа — акварельная бумага или плотный картон, главный инструмент — водостойкие линеры; при желании добавляется цвет акварельными карандашами, а объём создаётся с помощью теней простым карандашом.
Особое место в экспозиции занимает работа, которую автор называет «Осеннее фэнтези». По словам художницы, это одна из картин, созданных не как абстрактная композиция из узоров, а как продуманная история. «Там будто морское дно, из которого вырастают растения, а наверху — абстрактное солнце. Я её рисовала уже с образом в голове, поэтому она мне особенно дорога».
Творческий путь: от экономиста до художницы и преподавателя по зентанглу в Центре московского долголетия
По образованию Алла — экономист. Рисованием она никогда профессионально не занималась. К творчеству пришла уже после выхода на пенсию: сначала пробовала акварель, а в 2020 году, во время занятий «Московского долголетия», познакомилась с медитативным рисованием.
«Мне сразу подошёл этот спокойный, сосредоточенный способ работать. Можно рисовать на маленьких форматах — 9 на 9 сантиметров или даже 5 на 5. Это очень удобно и не требует сложных материалов», — рассказала художница.
Небольшую чёрно-белую работу можно создать всего за несколько минут. Формат А4 занимает несколько дней, а крупные листы А3 — от двух недель до месяца. Одну из октябрьских работ в рамках творческого марафона «Инктобер» автор рисовала около двух недель.
Помимо выставочной деятельности, Алла Леонидова ведёт кружок зентангла в Центре московского долголетия в корпусе 1106. Занятия проходят в последнее воскресенье месяца с 12:00 до 14:00. Присоединиться могут только участники ЦМД. Новичкам достаточно принести плотную бумагу примерно 10x10 сантиметров и чёрную гелевую ручку.
Понравившиеся работы Аллы Леонидовой можно купить, связавшись с автором по телефону 8-977-336-22-56.
Выставка работает до 26 марта в «Творческом лицее» (корпус 813).
Вход свободный, с понедельника по пятницу — с 9:00 до 21:00, в субботу — с 10:00 до 19:00, в воскресенье — выходной.