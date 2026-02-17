Ярких персонажей видно и с тротуара, и из машины. По технике ничего сложного: заливки крупными цветными полосами, толстый контур, нарочито детская условность и акцент на потёках.
Возможно, это и не шедевр стрит-арта, но на фоне однотонного панельного забора яркая картинка цепляет взгляд.
При этом интересен и сам «холст». Массовые железобетонные ограждения вокруг промзон и строек — продукт позднесоветской индустриализации.
Самый известный образец такой эпохи — плита ограды ПО-2, «забор Лахмана»: архитектор Борис Лахман проектировал его в 1970-х как «забор безопасности» для охраны важных объектов, а рельефный рисунок задумывался, чтобы длинные ряды выглядели менее монотонно, создавая игру света и тени; у сплошной плиты был и практический плюс — шумовой барьер рядом с жильём. Первые такие заборы показывали на ВДНХ в 1974 году, их продолжают выпускать до сих пор.