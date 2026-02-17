Ярких персонажей видно и с тротуара, и из машины. По технике ничего сложного: заливки крупными цветными полосами, толстый контур, нарочито детская условность и акцент на потёках.

Возможно, это и не шедевр стрит-арта, но на фоне однотонного панельного забора яркая картинка цепляет взгляд.