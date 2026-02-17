Организатор мероприятия, ветеринарная клиника Polivet, придумал объединить знакомство любителей собак, праздничные гуляния, активный отдых с питомцами и образовательную программу о здоровье «лучших друзей человека». Встреча пройдет с 11:00 до 15:00. Участие бесплатное, регистрация нужна.
В программе встречи:
«Веселые старты» для команд «хозяин и питомец», которые пройдут с 11:00 до 13:00. Они подходят для собак любого возраста, породы и уровня подготовки, даже для щенков. Участников ждут несколько раундов с простыми и веселыми заданиями на основе элементов общего курса дрессировки: «Сидеть!», «Лежать!», хождение рядом и другие.
Параллельно будут рассказывать об актуальной в преддверии весны теме: «Пироплазмоз: опасность, профилактика, первая помощь». Владельцам собак напомнят о реальной угрозе клещей, современных методах защиты и четком алгоритме действий, если питомца все-таки укусил клещ. После лекции эксперты ответят на все вопросы.
Гуляние Масленицы: фуршет с самоваром и блинами, памятные призы для участников, веселая атмосфера и торжественное сжигание чучела Масленицы в финале праздника.
Мероприятие пройдет 22 февраля (в воскресенье) с 11:00 до 15:00 на стадионе «Элион»: проезд 5253, дом 3. Парковка возле стадиона небольшая, поэтому дойти можно пешком через лесопарк из 1, 3 или 5-го микрорайонов.
Участие бесплатное, регистрация нужна (количество мест ограничено).
Контактный телефон клиники Polivet: 8-499-226-14-06.