Владельцев собак приглашают на стадион «Элион»: познакомиться, пообщаться, устроить соревнования, послушать лекцию специалистов про профилактику клещей у питомцев, отметить Масленицу самоваром, блинами и сжиганием чучела  17.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Организатор мероприятия, ветеринарная клиника Polivet, придумал объединить знакомство любителей собак, праздничные гуляния, активный отдых с питомцами и образовательную программу о здоровье «лучших друзей человека». Встреча пройдет с 11:00 до 15:00. Участие бесплатное, регистрация нужна.

В программе встречи:

  • «Веселые старты» для команд «хозяин и питомец», которые пройдут с 11:00 до 13:00. Они подходят для собак любого возраста, породы и уровня подготовки, даже для щенков. Участников ждут несколько раундов с простыми и веселыми заданиями на основе элементов общего курса дрессировки: «Сидеть!», «Лежать!», хождение рядом и другие.

  • Параллельно будут рассказывать об актуальной в преддверии весны теме: «Пироплазмоз: опасность, профилактика, первая помощь». Владельцам собак напомнят о реальной угрозе клещей, современных методах защиты и четком алгоритме действий, если питомца все-таки укусил клещ. После лекции эксперты ответят на все вопросы.

  • Гуляние Масленицы: фуршет с самоваром и блинами, памятные призы для участников, веселая атмосфера и торжественное сжигание чучела Масленицы в финале праздника.

Мероприятие пройдет 22 февраля (в воскресенье) с 11:00 до 15:00 на стадионе «Элион»: проезд 5253, дом 3. Парковка возле стадиона небольшая, поэтому дойти можно пешком через лесопарк из 1, 3 или 5-го микрорайонов.

Участие бесплатное, регистрация нужна (количество мест ограничено).

Контактный телефон клиники Polivet: 8-499-226-14-06.

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
досуг, собаки, мероприятие, Стадион "Элион"
