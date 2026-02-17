«Веселые старты» для команд «хозяин и питомец», которые пройдут с 11:00 до 13:00. Они подходят для собак любого возраста, породы и уровня подготовки, даже для щенков. Участников ждут несколько раундов с простыми и веселыми заданиями на основе элементов общего курса дрессировки: «Сидеть!», «Лежать!», хождение рядом и другие.