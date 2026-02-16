В понедельник около 20:50 над крышей бывшего кинотеатра «Электрон» поднимался дым или пар. На площадь приехали не менее шести пожарных машин. Открытого огня не видно.

Как сообщили в самом клубе, возгорания не было. Пара на крыше появился из-за технического сброса пара из калорифера, расположенного в зоне кровли. Посетителям клуба и персоналу ничего не угрожало. При этом посетителей вывели из клуба, а когда стало ясно, что внутри безопасно, запустили обратно. Никто не пострадал. Сейчас клуб работает в штатном режиме, а все системы функционируют корректно.