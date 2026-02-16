В понедельник около 20:50 над крышей бывшего кинотеатра «Электрон» поднимался дым или пар. На площадь приехали не менее шести пожарных машин. Открытого огня не видно.
Как сообщили в самом клубе, возгорания не было. Пара на крыше появился из-за технического сброса пара из калорифера, расположенного в зоне кровли. Посетителям клуба и персоналу ничего не угрожало. При этом посетителей вывели из клуба, а когда стало ясно, что внутри безопасно, запустили обратно. Никто не пострадал. Сейчас клуб работает в штатном режиме, а все системы функционируют корректно.
В 21:10 пожарные уехали, хотя пар продолжал подниматься.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Барельефы Эрнста Неизвестного, скульптуры-абстракции, «парящие» ступени и легенда «башенных часов»: Музей истории МИЭТа приглашает на экскурсию по архитектурному комплексу — идет регистрация на 28 февраля, количество мест Новости
Первые контейнеры благотворительного фонда «Благодарный шкаф» появились в Зеленограде: здесь можно не только сдать вещи, но и попросить о помощи Новости
К восьмому марта в Зеленоград привезут два показа, популярных у женщин: комедийный спектакль и шоу под дождем — билетов достаточно, но центральные места воодушевленно разбирают Новости
Фольклорный праздник «Масленичный переполох» — скоморохи и балалайки, русские народные песни и хороводы, шуточные игры и пряники ждут детей в КЦ «Зеленоград» 21 февраля Новости
Приведение информационных конструкций в соответствие с новыми нормами законодательства: услуги по изготовлению и замене Реклама
На лыжной трассе в Крюково в субботу было многолюдно: там прошла семейная эстафета «Моя семья — моя команда! Биатлон» Новости
Упавшим с крыши льдом снесло часть фасада корпуса 435 — облицовка упала перед входом в подъезд Новости
На большом экране в Зеленограде покажут балет «Быстрые свидания» — красивую историю о любви, поставленную по итогам большого конкурса Новости
Показалось, что оскорбили: «непристойный жест» на светофоре закончился уголовным делом за хулиганство с оружием Новости