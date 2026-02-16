Гости университета увидят знаменитый барельеф «Становление человека разумного» Эрнста Неизвестного и три взаимосвязанные темы рельефа: «Мыслитель», «Космонавт» и «Младенец Электрон».

Побывают в аудиториях и корпусах МИЭТ, увидят макет и планы строительства зданий. Узнают историю «Башенных часов» главного фасада здания с зодиакальным календарем и подлинным колоколом семнадцатого века. Увидят внутренние дворы со скульптурными композициями «Излучение» и «Взаимодействие».

Побывают в институтской библиотеке с уникальным внутренним пространством, кессонированным потолком и перевернутой светоотражающей пирамидой над многоуровневым книгохранилищем. Познакомятся со скульптурами Эрнста Неизвестного из дерева и латуни: это 11 скульптурных портретов деятелей науки: физики, электроники и космонавтики, а также портрет Ленина.