Комплекс МИЭТ был построен на рубеже 1960-1970-х годов, а в 2019 году стал объектом культурного наследия регионального значения. Музей университета проводит бесплатные экскурсии продолжительностью около часа, на которые нужно записаться, а с собой взять паспорт для входа на территорию. Экскурсия разработана для участников с 12 лет, — уточнили для «Зеленоград.ру» в пресс-службе университета. Идет регистрация на 28 февраля, сбор в 13:00.
Гости университета увидят знаменитый барельеф «Становление человека разумного» Эрнста Неизвестного и три взаимосвязанные темы рельефа: «Мыслитель», «Космонавт» и «Младенец Электрон».
Побывают в аудиториях и корпусах МИЭТ, увидят макет и планы строительства зданий. Узнают историю «Башенных часов» главного фасада здания с зодиакальным календарем и подлинным колоколом семнадцатого века. Увидят внутренние дворы со скульптурными композициями «Излучение» и «Взаимодействие».
Побывают в институтской библиотеке с уникальным внутренним пространством, кессонированным потолком и перевернутой светоотражающей пирамидой над многоуровневым книгохранилищем. Познакомятся со скульптурами Эрнста Неизвестного из дерева и латуни: это 11 скульптурных портретов деятелей науки: физики, электроники и космонавтики, а также портрет Ленина.
Ближайшая экскурсия состоится 28 февраля (это суббота) в 13:00. Сбор у первого корпуса (центральный корпус, вход в который расположен по адресу площадь Шокина, дом 1).
Регистрация на момент публикации идет, заявки принимают.
- Вместимость группы: 25 человек.
- На экскурсию важно принести паспорт.
- Возрастное ограничение: 12+.
- Музей университета приглашает всех желающих: если есть вопросы, можно позвонить по номеру телефона: 8-499-720-87-27.