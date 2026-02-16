Первые контейнеры благотворительного фонда «Благодарный шкаф» появились в Зеленограде: здесь можно не только сдать вещи, но и попросить о помощи 16.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Три бокса установили возле корпусов 1418, 1504 и дома 33к6 на Георгиевском проспекте. В ближайшие недели сеть будет расширяться — уже есть список адресов

Что можно сдавать:

Фонд принимает чистые и сухие вещи в хорошем состоянии: взрослую и детскую одежду и обувь, изделия из кожи и меха, сумки и рюкзаки, ремни, шарфы и перчатки, домашний текстиль — полотенца, постельное бельё, пледы, тюль и шторы, а также мягкие игрушки.

Нижнее бельё, носки и тёплые колготки принимаются только в идеальном состоянии, капроновые колготки — новые.

Вещи нужно разложить по небольшим пакетам и завязать. Сортировать по размерам не требуется. В фонде подчёркивают: если неподходящие вещи уже поступили на склад, вернуть их будет невозможно. Если что-то положили по ошибке, нужно сразу сообщить об этом.

Контейнеры легко узнать: на них размещено название фонда «Благодарный шкаф», адрес сайта и номер телефона 8-926-794-04-73 — по нему можно сообщить, если бокс переполнен.

Пользоваться боксом просто: нужно положить пакет с вещами в лоток и поднять ручку вверх. Увеличенный размер контейнера позволяет вмещать больше одежды и снижает риск переполнения.

Главная задача проекта — благотворительность

После сортировки пригодные для носки вещи передают нуждающимся семьям и социальным учреждениям, часть направляют партнёрам в секонд-хенд для покрытия расходов программы, а текстиль с дефектами — на переработку в ветошь.

«Для нас важно, чтобы вещи были в хорошем состоянии. Переработка — самый затратный этап, мы передаём такие вещи сторонним организациям за свой счёт. Наша основная миссия — помощь людям», — рассказала менеджер фонда.

Фонд сотрудничает с социальными учреждениями и благотворительными организациями, помогает детским домам, пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям. Действует и адресная помощь: заявки обрабатываются по размерам и спискам, после чего вещи бесплатно доставляют по адресу.

«Наши контейнеры — это ещё и информационный щит. На них указан сайт фонда, и нуждающиеся также могут попросить о помощи, перейдя на сайт или позвонив по телефону 8-985-000-80-23. Получается настоящий круговорот добра», — рассказала менеджер компании.

Почему выбрали Зеленоград и как часто вывозят контейнеры

По словам представителя фонда, активную установку начали именно здесь благодаря поддержке на местном уровне.

«Нам очень помогла префектура, поддержав инициативу. Когда есть взаимодействие и понимание, проект развивается быстрее. Поэтому мы начали установку именно здесь и планируем расширяться», — отметила менеджер.

Сейчас график вывоза формируется индивидуально для каждой точки: одни контейнеры обслуживаются ежедневно, другие — несколько раз в неделю или раз в неделю, в зависимости от наполняемости.

Экобоксы также установлены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Астрахани, фонд сотрудничает с профильными департаментами и социальными службами.

Контейнеры можно устанавливать как на улице, так и в помещениях — в жилых комплексах и торговых центрах. Жители могут предложить площадку для размещения бокса.

Обратиться за помощью или предложить место для установки контейнера можно по телефону 8-985-000-80-23. Программа продолжает расширяться: в ближайшие недели в Зеленограде появятся дополнительные экобоксы.

Где установят контейнеры в ближайшие две недели

  • корпус 302Б, корпус 351, корпус 356
  • корпус 439
  • корпус 611
  • корпус 707
  • корпус 1505, 1539, 1557, 1561
  • корпус 1604, 1628
  • Георгиевский проспект, 35
  • корпус 1804Б, 1809
  • корпус 1936
  • корпус 2013, 2018

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
благотворительность, контейнерные площадки для мусора
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Почему в февральской платежке появился перерасчет за отопление Ответы
Водитель пробил колесо на «дыре» на Крюковской эстакаде Новости
Как вам идея: дополнительный автобусный маршрут в новом городе? Новости
Семейный фестиваль «Снежный холст» собрал более ста участников Новости
О сильной гололедице предупредили в МЧС — оттепель закончилась Новости
Два беспилотника, летевших на Москву, сбили в воскресенье днем Новости
Упавшим с крыши льдом снесло часть фасада корпуса 435 — облицовка упала перед входом в подъезд Новости
Школьники используют мессенджер Max для буллинга — пример из Зеленограда Новости
На большом экране в Зеленограде покажут балет «Быстрые свидания» — красивую историю о любви, поставленную по итогам большого конкурса Новости
Бывшего инспектора зеленоградской ДПС оштрафовали за «пробив» данных в базе ГИБДД Новости
Островок электроники «Сделано в Беларуси» откроют в ТЦ «Мега Химки» Новости
Ещё один выезд из дворов, где скоро, вероятно, запретят парковку Новости
Упавший снег помял машины в Зеленограде и продолжает угрожать людям Новости
Дни открытых дверей в колледже и Вузе АБИТ-РосНОУ! — 25 февраля 2026 года, 17:00 Реклама
Показалось, что оскорбили: «непристойный жест» на светофоре закончился уголовным делом за хулиганство с оружием Новости
«Огурец в рубашке» и другие картины на выставке живописи «Дерево жизни» в КЦ «Зеленоград» Новости
Комедия «Сниму квартиру» по пьесе Ольги Степновой — скидка по промокоду и автограф-сессия Новости
Выдано разрешение на строительство «Технопарка 707» рядом с 23-м микрорайоном Новости
Пожар в здании НИИМЭ произошел в пятницу вечером Новости
Импульсный массаж — новый вид глубокого восстановления Реклама
Обрушился козырёк подъезда дома в 9-м микрорайоне Новости
Упавшая глыба льда сорвала кондиционер с фасада дома Новости
Молодые ученые из Зеленограда получили премию мэрии Москвы за инновационные разработки Новости
В фокусе — только один актер: оценить мастерство Елены Шкурпело, Ильи Роговина и Александра Бавтрикова зрители Ведогонь-театра смогут в феврале и марте Новости
Спектакль «Маленький принц» — новую фэнтези-версию легендарной истории, адаптированную режиссером Театра Наталии Сац для маленьких зрителей, привезут 8 марта в ДК МИЭТ Новости
8 марта в ресторане Carnegie Hall состоится праздничное выступление артистов и DJ Реклама
Рок-н-ролл и каверы: послушать живую и энергичную музыку, катаясь на коньках, можно в субботу в 20-м микрорайоне Новости
На площадке МИЭТ компания «Интехпро» запускает новое производство комплектующих для компьютеров Новости
Станьте лучшей версией себя вместе с новым фитнес-клубом «AP Fitness» Реклама
Определены сроки начала заселения нового дома на Заводской улице Новости
Двухлетний ребенок погиб в ДТП на Ленинградке возле въезда в Зеленоград Новости
Страховка как часть покупки: жители столицы активнее защищают гаджеты Реклама
Из «Жилищника» — в солдаты: в Зеленограде открылась выставка портретов участников СВО Новости
Масленичные гуляния в Зеленограде начнутся уже в пятницу: на бульварной зоне 16-го района пройдут фолк-концерты, сказочные спектакли, спортивные состязания, мастер-классы и уличные игры — программа продлится до 22 февраля Новости
9 марта в 12:00 — мюзикл «Та самая Мэри Поппинс» (6+) — в исполнении Московской областной филармонии под руководством народного артиста Российской Федерации Максима Дунаевского Реклама
Школу 719 готовятся закрыть на капитальный ремонт до конца этого учебного года. Родители беспокоятся, куда переведут детей. Сегодня, 12 февраля, пройдет родительское собрание Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла новая комедия с Козловским и Галустяном, романтическая московская драма, итальянские ужасы и другие фильмы Новости
Уникальные банные веники Sauna-pro появились в 6-м микрорайоне Зеленограда Реклама
Снег вывозят с зеленоградских улиц неравномерно — вот кто в приоритете Новости
На большом экране покажут оперу «Доктор Фауст» — знаменитую трагедию о сделке с темными силами Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру