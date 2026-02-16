Три бокса установили возле корпусов 1418, 1504 и дома 33к6 на Георгиевском проспекте. В ближайшие недели сеть будет расширяться — уже есть список адресов
Что можно сдавать:
Фонд принимает чистые и сухие вещи в хорошем состоянии: взрослую и детскую одежду и обувь, изделия из кожи и меха, сумки и рюкзаки, ремни, шарфы и перчатки, домашний текстиль — полотенца, постельное бельё, пледы, тюль и шторы, а также мягкие игрушки.
Нижнее бельё, носки и тёплые колготки принимаются только в идеальном состоянии, капроновые колготки — новые.
Вещи нужно разложить по небольшим пакетам и завязать. Сортировать по размерам не требуется. В фонде подчёркивают: если неподходящие вещи уже поступили на склад, вернуть их будет невозможно. Если что-то положили по ошибке, нужно сразу сообщить об этом.
Контейнеры легко узнать: на них размещено название фонда «Благодарный шкаф», адрес сайта и номер телефона 8-926-794-04-73 — по нему можно сообщить, если бокс переполнен.
Пользоваться боксом просто: нужно положить пакет с вещами в лоток и поднять ручку вверх. Увеличенный размер контейнера позволяет вмещать больше одежды и снижает риск переполнения.
Главная задача проекта — благотворительность
После сортировки пригодные для носки вещи передают нуждающимся семьям и социальным учреждениям, часть направляют партнёрам в секонд-хенд для покрытия расходов программы, а текстиль с дефектами — на переработку в ветошь.
«Для нас важно, чтобы вещи были в хорошем состоянии. Переработка — самый затратный этап, мы передаём такие вещи сторонним организациям за свой счёт. Наша основная миссия — помощь людям», — рассказала менеджер фонда.
Фонд сотрудничает с социальными учреждениями и благотворительными организациями, помогает детским домам, пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям. Действует и адресная помощь: заявки обрабатываются по размерам и спискам, после чего вещи бесплатно доставляют по адресу.
«Наши контейнеры — это ещё и информационный щит. На них указан сайт фонда, и нуждающиеся также могут попросить о помощи, перейдя на сайт или позвонив по телефону 8-985-000-80-23. Получается настоящий круговорот добра», — рассказала менеджер компании.
Почему выбрали Зеленоград и как часто вывозят контейнеры
По словам представителя фонда, активную установку начали именно здесь благодаря поддержке на местном уровне.
«Нам очень помогла префектура, поддержав инициативу. Когда есть взаимодействие и понимание, проект развивается быстрее. Поэтому мы начали установку именно здесь и планируем расширяться», — отметила менеджер.
Сейчас график вывоза формируется индивидуально для каждой точки: одни контейнеры обслуживаются ежедневно, другие — несколько раз в неделю или раз в неделю, в зависимости от наполняемости.
Экобоксы также установлены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Астрахани, фонд сотрудничает с профильными департаментами и социальными службами.
Контейнеры можно устанавливать как на улице, так и в помещениях — в жилых комплексах и торговых центрах. Жители могут предложить площадку для размещения бокса.
Обратиться за помощью или предложить место для установки контейнера можно по телефону 8-985-000-80-23. Программа продолжает расширяться: в ближайшие недели в Зеленограде появятся дополнительные экобоксы.
Где установят контейнеры в ближайшие две недели
- корпус 302Б, корпус 351, корпус 356
- корпус 439
- корпус 611
- корпус 707
- корпус 1505, 1539, 1557, 1561
- корпус 1604, 1628
- Георгиевский проспект, 35
- корпус 1804Б, 1809
- корпус 1936
- корпус 2013, 2018