Что можно сдавать:

Фонд принимает чистые и сухие вещи в хорошем состоянии: взрослую и детскую одежду и обувь, изделия из кожи и меха, сумки и рюкзаки, ремни, шарфы и перчатки, домашний текстиль — полотенца, постельное бельё, пледы, тюль и шторы, а также мягкие игрушки.

Нижнее бельё, носки и тёплые колготки принимаются только в идеальном состоянии, капроновые колготки — новые.

Вещи нужно разложить по небольшим пакетам и завязать. Сортировать по размерам не требуется. В фонде подчёркивают: если неподходящие вещи уже поступили на склад, вернуть их будет невозможно. Если что-то положили по ошибке, нужно сразу сообщить об этом.