На тесты отправят два опытных состава, а полигоном станет участок будущей трассы от Зеленограда до Твери, где уже активно идут строительно-монтажные работы.

Речь идёт о проекте высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург (ВСМ-1): это первая в стране магистраль, которую изначально проектируют под скорости выше обычных железных дорог. Время проезда из Москвы до Питера сократится до 2 часов 15 минут, а между Зеленоградом и Москвой поезд будет идти 14 минут.