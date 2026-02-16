На тесты отправят два опытных состава, а полигоном станет участок будущей трассы от Зеленограда до Твери, где уже активно идут строительно-монтажные работы.
Речь идёт о проекте высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург (ВСМ-1): это первая в стране магистраль, которую изначально проектируют под скорости выше обычных железных дорог. Время проезда из Москвы до Питера сократится до 2 часов 15 минут, а между Зеленоградом и Москвой поезд будет идти 14 минут.
Новый поезд для испытаний уже делают на заводе «Уральские локомотивы» — на фото процесс сварки кузовов первых вагонов. Эксплуатационная скорость нового поезда — до 360 км/ч, составность — от 8 до 16 вагонов; в 8-вагонном составе около 454 мест и несколько классов обслуживания.
Зеленоград будет одной из станций на маршруте ВСМ. Напротив корпуса 1824 построят отдельный вокзал для поездов ВСМ, а на месте существующей первой платформы — крайней со стороны нового города — построят новые пути.
Начало движения поездов может означать как дополнительный транзитный поток через город, так и рост экономической привлекательности.
Запустить движение по ВСМ планируют в 2028 году. На этом фоне испытания поезда в 2027-м выглядят как важная веха: инфраструктуру и поезд должны успеть довести до состояния, когда можно переходить к регулярному движению.