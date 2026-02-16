После публикации «Зеленоград.ру» начали заделывать ямы на Крюковской эстакаде. В них несколько машин пробили колёса 16.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Глубокие ямы появились не позднее субботы и за двое суток в них побывало много машин. Некоторые не смогли уехать дальше и потратили десятки тысяч на ремонт.

«Минус 30 тысяч за утро», — пишет один из пострадавших Дмитрий и перечисляет траты: 5500 рублей эвакуатор, почти 17 тысяч за две новые покрышки, 4600 правка двух дисков, также шиномонтаж.

Почему в течение двух суток ямы не были надежно огорожены, непонятно. Спросим префектуру и вернемся с ответом.

Читатели «Зеленоград.ру» сообщают и о других проблемных местах. По их словам, большая яма появилась на перекрёстке Панфиловского проспекта и проспекта Генерала Алексеева. Также упоминают яму в Савёлкинском проезде и повреждение покрытия у светофора напротив «Столицы» в 14-м микрорайоне — асфальт там «как будто вспороли» поперёк проезжей части. Кроме того, жалуются на поперечные трещины и вспучивание на Центральном проспекте у перехода к площади Юности и на Берёзовой аллее в районе корпуса 424А.

Будут ли их огораживать и ремонтировать сейчас или подождут пробитых колёс, неизвестно.

Откуда берутся ямы зимой:

Ямы зимой обычно возникают из-за так называемого «морозного пучения» — процесса, при котором вода в основании дороги замерзает, расширяется и разрушает структуру покрытия. Во время оттепели лёд тает, основание теряет прочность, а при повторном замерзании и под нагрузкой транспорта ослабленные участки асфальта проваливаются, образуя выбоины. Особенно активно это происходит при частых переходах температуры через ноль.

Морозное пучение — естественный процесс, но скорость разрушения зависит от состояния дороги. Если нарушен водоотвод, ослаблено основание или покрытие уже изношено, вода проникает внутрь, замерзает и разрушает конструкцию. Зимой на ямы обычно ставят временные «заплатки», но полноценный ремонт возможен только при плюсовой температуре с восстановлением основания.

Сейчас был однократный переход температуры через ноль, но особенно активно ямы могут появляться в конце зимы, когда температура будет чаще колебаться около нуля. После нескольких циклов таяния-замерзания вероятность появления выбоин выше.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
автомобиль, дтп, безопасность дорожного движения (бдд), крюковская эстакада
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Почему в февральской платежке появился перерасчет за отопление Ответы
Водитель пробил колесо на «дыре» на Крюковской эстакаде Новости
Как вам идея: дополнительный автобусный маршрут в новом городе? Новости
Семейный фестиваль «Снежный холст» собрал более ста участников Новости
О сильной гололедице предупредили в МЧС — оттепель закончилась Новости
Два беспилотника, летевших на Москву, сбили в воскресенье днем Новости
Упавшим с крыши льдом снесло часть фасада корпуса 435 — облицовка упала перед входом в подъезд Новости
Школьники используют мессенджер Max для буллинга — пример из Зеленограда Новости
На большом экране в Зеленограде покажут балет «Быстрые свидания» — красивую историю о любви, поставленную по итогам большого конкурса Новости
Бывшего инспектора зеленоградской ДПС оштрафовали за «пробив» данных в базе ГИБДД Новости
Островок электроники «Сделано в Беларуси» откроют в ТЦ «Мега Химки» Новости
Ещё один выезд из дворов, где скоро, вероятно, запретят парковку Новости
Упавший снег помял машины в Зеленограде и продолжает угрожать людям Новости
Дни открытых дверей в колледже и Вузе АБИТ-РосНОУ! — 25 февраля 2026 года, 17:00 Реклама
Показалось, что оскорбили: «непристойный жест» на светофоре закончился уголовным делом за хулиганство с оружием Новости
«Огурец в рубашке» и другие картины на выставке живописи «Дерево жизни» в КЦ «Зеленоград» Новости
Комедия «Сниму квартиру» по пьесе Ольги Степновой — скидка по промокоду и автограф-сессия Новости
Выдано разрешение на строительство «Технопарка 707» рядом с 23-м микрорайоном Новости
Пожар в здании НИИМЭ произошел в пятницу вечером Новости
Импульсный массаж — новый вид глубокого восстановления Реклама
Обрушился козырёк подъезда дома в 9-м микрорайоне Новости
Упавшая глыба льда сорвала кондиционер с фасада дома Новости
Молодые ученые из Зеленограда получили премию мэрии Москвы за инновационные разработки Новости
В фокусе — только один актер: оценить мастерство Елены Шкурпело, Ильи Роговина и Александра Бавтрикова зрители Ведогонь-театра смогут в феврале и марте Новости
Спектакль «Маленький принц» — новую фэнтези-версию легендарной истории, адаптированную режиссером Театра Наталии Сац для маленьких зрителей, привезут 8 марта в ДК МИЭТ Новости
8 марта в ресторане Carnegie Hall состоится праздничное выступление артистов и DJ Реклама
Рок-н-ролл и каверы: послушать живую и энергичную музыку, катаясь на коньках, можно в субботу в 20-м микрорайоне Новости
На площадке МИЭТ компания «Интехпро» запускает новое производство комплектующих для компьютеров Новости
Станьте лучшей версией себя вместе с новым фитнес-клубом «AP Fitness» Реклама
Определены сроки начала заселения нового дома на Заводской улице Новости
Двухлетний ребенок погиб в ДТП на Ленинградке возле въезда в Зеленоград Новости
Страховка как часть покупки: жители столицы активнее защищают гаджеты Реклама
Из «Жилищника» — в солдаты: в Зеленограде открылась выставка портретов участников СВО Новости
Масленичные гуляния в Зеленограде начнутся уже в пятницу: на бульварной зоне 16-го района пройдут фолк-концерты, сказочные спектакли, спортивные состязания, мастер-классы и уличные игры — программа продлится до 22 февраля Новости
9 марта в 12:00 — мюзикл «Та самая Мэри Поппинс» (6+) — в исполнении Московской областной филармонии под руководством народного артиста Российской Федерации Максима Дунаевского Реклама
Школу 719 готовятся закрыть на капитальный ремонт до конца этого учебного года. Родители беспокоятся, куда переведут детей. Сегодня, 12 февраля, пройдет родительское собрание Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла новая комедия с Козловским и Галустяном, романтическая московская драма, итальянские ужасы и другие фильмы Новости
Уникальные банные веники Sauna-pro появились в 6-м микрорайоне Зеленограда Реклама
Снег вывозят с зеленоградских улиц неравномерно — вот кто в приоритете Новости
На большом экране покажут оперу «Доктор Фауст» — знаменитую трагедию о сделке с темными силами Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру