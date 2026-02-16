Глубокие ямы появились не позднее субботы и за двое суток в них побывало много машин. Некоторые не смогли уехать дальше и потратили десятки тысяч на ремонт.
«Минус 30 тысяч за утро», — пишет один из пострадавших Дмитрий и перечисляет траты: 5500 рублей эвакуатор, почти 17 тысяч за две новые покрышки, 4600 правка двух дисков, также шиномонтаж.
Почему в течение двух суток ямы не были надежно огорожены, непонятно. Спросим префектуру и вернемся с ответом.
Читатели «Зеленоград.ру» сообщают и о других проблемных местах. По их словам, большая яма появилась на перекрёстке Панфиловского проспекта и проспекта Генерала Алексеева. Также упоминают яму в Савёлкинском проезде и повреждение покрытия у светофора напротив «Столицы» в 14-м микрорайоне — асфальт там «как будто вспороли» поперёк проезжей части. Кроме того, жалуются на поперечные трещины и вспучивание на Центральном проспекте у перехода к площади Юности и на Берёзовой аллее в районе корпуса 424А.
Будут ли их огораживать и ремонтировать сейчас или подождут пробитых колёс, неизвестно.
Откуда берутся ямы зимой:
Ямы зимой обычно возникают из-за так называемого «морозного пучения» — процесса, при котором вода в основании дороги замерзает, расширяется и разрушает структуру покрытия. Во время оттепели лёд тает, основание теряет прочность, а при повторном замерзании и под нагрузкой транспорта ослабленные участки асфальта проваливаются, образуя выбоины. Особенно активно это происходит при частых переходах температуры через ноль.
Морозное пучение — естественный процесс, но скорость разрушения зависит от состояния дороги. Если нарушен водоотвод, ослаблено основание или покрытие уже изношено, вода проникает внутрь, замерзает и разрушает конструкцию. Зимой на ямы обычно ставят временные «заплатки», но полноценный ремонт возможен только при плюсовой температуре с восстановлением основания.
Сейчас был однократный переход температуры через ноль, но особенно активно ямы могут появляться в конце зимы, когда температура будет чаще колебаться около нуля. После нескольких циклов таяния-замерзания вероятность появления выбоин выше.