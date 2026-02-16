Почему в течение двух суток ямы не были надежно огорожены, непонятно. Спросим префектуру и вернемся с ответом.

Читатели «Зеленоград.ру» сообщают и о других проблемных местах. По их словам, большая яма появилась на перекрёстке Панфиловского проспекта и проспекта Генерала Алексеева. Также упоминают яму в Савёлкинском проезде и повреждение покрытия у светофора напротив «Столицы» в 14-м микрорайоне — асфальт там «как будто вспороли» поперёк проезжей части. Кроме того, жалуются на поперечные трещины и вспучивание на Центральном проспекте у перехода к площади Юности и на Берёзовой аллее в районе корпуса 424А.

Будут ли их огораживать и ремонтировать сейчас или подождут пробитых колёс, неизвестно.