«Два колеса на выброс», — рассказал сегодня утром читатель «Зеленоград.ру» Дмитрий. И он такой не один. «Сегодня в 8 утра там стояло две машины с порванными колесами», — подтвердила Светлана.
Об опасных ямах на Крюковской эстакаде в телеграм-чате «Зеленоград.ру» сообщали в субботу. Тогда же стали поступать сообщения о пробитых колёсах.
Кто-то поставил в яму дорожный конус, но это не помогло. Водители иронизируют: «Лечебный конус в яму — новые технологии ремонта». Вскоре конус упал и яма снова стала незаметна.
Водители, попавшие в ДТП из-за неудовлетворительного состояния одной из главных городских магистралей, вызывают ДПС. На время разбора она «прикрывает» одно из опасных мест, но полиция не может починить асфальт.
Что делать водителю:
Если вы попали в яму и повредили машину, действуйте как при ДТП: остановитесь, включите аварийку, выставьте знак, сделайте фото/видео (яма с привязкой к месту и знакам, положение машины, повреждения, госномер, отсутствие/неэффективность ограждения), запишите контакты свидетелей. Вызовите ГИБДД через 112/102 и добейтесь оформления: схема, материалы ДТП/определение, фиксация дефекта дороги — без этих документов взыскать ущерб обычно не получится.
Дальше: не ремонтируйте до осмотра страховой/эксперта. Если есть каско— подайте заявление, страховая оплатит и может взыскать с дорожников (регресс). Если каско нет — делайте независимую экспертизу, сохраняйте чеки, выясняйте балансодержателя участка и направляйте претензию; при отказе — суд. Важный риск: без оформления ГИБДД и доказательств связи «яма ? повреждение» шанс компенсации резко падает.