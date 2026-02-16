«Два колеса на выброс», — рассказал сегодня утром читатель «Зеленоград.ру» Дмитрий. И он такой не один. «Сегодня в 8 утра там стояло две машины с порванными колесами», — подтвердила Светлана.

Об опасных ямах на Крюковской эстакаде в телеграм-чате «Зеленоград.ру» сообщали в субботу. Тогда же стали поступать сообщения о пробитых колёсах.