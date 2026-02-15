«Заказал такси, машина приезжает с пробитым колесом, приехали в шиномонтаж, чтобы поставить заплатку. Водитель говорит, что пробил колесо на въезде на эстакаду, чудом остался жив», — рассказал читатель «Зеленоград.ру».