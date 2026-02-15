О сильной гололедице предупредили в МЧС — оттепель закончилась 15.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Всё, что растаяло за несколько последних дней, теперь замёрзло — температура в Зеленограде резко упала от +1 до -10.

Осадки прекращаются, но на дорогах остаётся сильная гололедица, предостерегают в МЧС.

Впрочем, жители начали предупреждать коммунальщиков ещё раньше: «Сегодня в районе много луж, снег тает, а ночью будет минус и всё замёрзнет. Прошу учитывать погодные условия и обработать гололёд, чтобы с раннего утра не скользить и не падать», — такую заявку отправила в «Жилищник» местная жительница.

А в понедельник, 16 февраля, в московском регионе снова ожидается снег, местами сильный, усиление ветра с порывами до 15 м/с. Такая погода также может способствовать образованию гололедицы.

Горожан просят быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями самим и не парковать под ними автомобили. Водителей — по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В случае ЧП звоните по телефону 112.

Метки:
погода, гололед
