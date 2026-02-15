Всё, что растаяло за несколько последних дней, теперь замёрзло — температура в Зеленограде резко упала от +1 до -10.

Осадки прекращаются, но на дорогах остаётся сильная гололедица, предостерегают в МЧС.

Впрочем, жители начали предупреждать коммунальщиков ещё раньше: «Сегодня в районе много луж, снег тает, а ночью будет минус и всё замёрзнет. Прошу учитывать погодные условия и обработать гололёд, чтобы с раннего утра не скользить и не падать», — такую заявку отправила в «Жилищник» местная жительница.