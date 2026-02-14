Но вообще данных в этой системе больше. Из неё можно узнать о транспортных средствах и их владельцах, водительских удостоверениях, административных правонарушениях и участниках дел, о ПТС, СТС, протоколах, постановлениях, госномерах.

Когда это вскрылось, против инспектора возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к информации с использованием служебного положения. Вероятно, деньги за данные не платили, поэтому коррупционную статью к обвинению не добавили. Почему дело дошло до суда лишь спустя пять лет после самого события, неизвестно.

На суде инспектор признал вину и просил прекратить дело, так как возместил потерпевшему (которого он «пробивал») моральный вред и помирился с ним. Но прокурор возражал, и суд отказал в прекращении, указав, что речь идёт об умышленных преступлениях «в сфере компьютерной информации» и «против государственной власти и интересов государственной службы», и отметил, что дело представляет общественный резонанс.

Однако суд учел, что Б. — пенсионер правоохранительных органов, награждён ведомственными медалями, работает и характеризуется положительно, является донором и волонтёром. Нашлись и другие смягчающие обстоятельства: семейные и медицинские.

В итоге Б. приговорили к штрафу и дали рассрочку для его выплаты на семь месяцев. К моменту совершения преступления он работал в ГИБДД по меньшей мере 20 лет.