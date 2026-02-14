Утром 12 сентября 2025 года водитель «Киа Рио» ехал по Георгиевскому проспекту в сторону Кутузовского шоссе. На светофоре в крайней левой полосе впереди него остановился автомобиль «ВАЗ-2106». Загорелся зелёный, но машина впереди поехала не сразу. Водитель «Киа» посигналил, а затем ему показалось, что из задержавшейся машины ему в ответ показали непристойный жест — и он воспринял это как повод для выяснения отношений.

Водитель «Киа» вышел из себя и из своей машины, направился к машине впереди, с силой дёрнул водительскую дверь и открыл её. В руках у водителя был телефон — он пытался снимать происходящее. Водитель «Киа» попытался выбить телефон ногой, но не смог.

Тогда он вернулся к своей машине, достал из неё хоккейную клюшку и снова подошел к водителю с телефоном и ударил его клюшкой по рукам. Позже медики зафиксировали подкожные гематомы предплечий и ссадину кисти.

Проезжавшие мимо водители видели конфликт. Он также попал на городскую камеру видеонаблюдения.