Утром 12 сентября 2025 года водитель «Киа Рио» ехал по Георгиевскому проспекту в сторону Кутузовского шоссе. На светофоре в крайней левой полосе впереди него остановился автомобиль «ВАЗ-2106». Загорелся зелёный, но машина впереди поехала не сразу. Водитель «Киа» посигналил, а затем ему показалось, что из задержавшейся машины ему в ответ показали непристойный жест — и он воспринял это как повод для выяснения отношений.
Водитель «Киа» вышел из себя и из своей машины, направился к машине впереди, с силой дёрнул водительскую дверь и открыл её. В руках у водителя был телефон — он пытался снимать происходящее. Водитель «Киа» попытался выбить телефон ногой, но не смог.
Тогда он вернулся к своей машине, достал из неё хоккейную клюшку и снова подошел к водителю с телефоном и ударил его клюшкой по рукам. Позже медики зафиксировали подкожные гематомы предплечий и ссадину кисти.
Проезжавшие мимо водители видели конфликт. Он также попал на городскую камеру видеонаблюдения.
Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ), которым послужила клюшка. В январе суд вынес приговор: полтора года условно.
Суд отдельно подчёркивает контекст: это был «внезапно возникший конфликт» с ранее незнакомым человеком, который подсудимый использовал как малозначительный повод для выяснения отношений, и оснований считать потерпевшего инициатором или провокатором суд не увидел.
Подсудимый вину признал. Суд учёл раскаяние, извинения перед потерпевшим и возмещение морального вреда как смягчающие обстоятельства. Потерпевший в заседании отказался от гражданского иска.
Клюшку вернули подсудимому.