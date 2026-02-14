В технопарке планируют организовать производство столярных изделий из сборочных единиц, включая элементы корпусной мебели, а также продукции для строительства домов — оконных блоков и кровельных материалов. Также заявлен выпуск товаров лёгкой промышленности. В здании планируется разместить 16 цехов строительной отрасли.
Название технопарк получил по номерному проезду 707, на котором расположен предназначенный для него участок — в трёхстах метрах от 23-го микрорайона и от Малино.
Ввести объект в эксплуатацию планируют в середине 2027 года. Ожидается создание 300 рабочих мест.
В проекте здания три этажа помещений в формате Light industrial, производственные цеха, зоны разгрузки и паркинг. Использована нетипичная для зданий производственного назначения архитектура — будут использованы «передовые дорогостоящие материалы для фасада», обещает девелопер.
Проект реализуют с применением трёх мер поддержки города: как масштабный инвестиционный проект (МаИП), по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) и как инвестиционный приоритетный проект (ИПП).
Статус ИПП дает инвестору освобождение от налога на имущество и арендную ставку на землю в размере 0,01% от кадастровой стоимости.
Земельный участок площадью 1,1 га инвестору предоставили в аренду на пять лет фактически бесплатно.
Площадь застройки — 6,4 тысяч кв. м, арендопригодная площадь — 16,4 тысяч кв. м, высота — 27 метров.
Проект реализует компания Development Group — одна из ведущих российских компаний в сфере управления активами, девелопмента и эксплуатации коммерческой недвижимости, работающая с 2003 года.
По данным компании, нулевой цикл — фундамент — был завершен к началу октября.