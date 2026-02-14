В технопарке планируют организовать производство столярных изделий из сборочных единиц, включая элементы корпусной мебели, а также продукции для строительства домов — оконных блоков и кровельных материалов. Также заявлен выпуск товаров лёгкой промышленности. В здании планируется разместить 16 цехов строительной отрасли.

Название технопарк получил по номерному проезду 707, на котором расположен предназначенный для него участок — в трёхстах метрах от 23-го микрорайона и от Малино.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в середине 2027 года. Ожидается создание 300 рабочих мест.