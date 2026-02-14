Около 22 часов на десятом этаже здания в Северной промзоне произошло короткое замыкание в электропроводке. Возгорание быстро потушили. Нет ни пострадавших, ни материального ущерба, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе НИИМЭ. Организация продолжает работать в обычном режиме.

НИИМЭ — зеленоградская научно-исследовательская организация в сфере микро- и наноэлектроники: она ведёт разработку технологических процессов и оборудования для производства микросхем, занимается проектированием полупроводниковых изделий и сопутствующих программно-аппаратных решений.