Подробнее о лауреатах:

Игорь Бобровский, старший научный сотрудник Института перспективных материалов и технологий МИЭТа, профессор РАН: представил технологии и оборудование для финишной механической обработки деталей машин

Илья Гаврилин, научный сотрудник Института перспективных материалов и технологий МИЭТа и ИФХЭ РАН: разработал научные основы и технологические подходы к созданию наноструктурированных материалов для систем преобразования и хранения энергии

Артём Логинов, инженер МИЭТа и ведущий конструктор отдела приборостроения завода «Протон»: разработал спутниковый зондовый микроскоп для мониторинга микроповреждений материалов в открытом космосе, аппарат находится на орбите с 2023 года

Кирилл Любавин, аспирант Института интегральной электроники МИЭТа, сотрудник компании «Крафтвэй»: провёл исследование и внедрил в серийное производство микросхему контроллера твердотельных накопителей и изделия на её основе

Антон Новиков и Ольга Загидуллина, ведущие инженеры НИИМЭ, выпускники Института интегральной электроники МИЭТа: разработали и внедрили в производство линейку отечественных OLED-микродисплеев