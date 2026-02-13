Премия вручается ежегодно за достижения в естественных, технических и гуманитарных науках, а также за разработку и внедрение инноваций в экономику и соцсферу столицы. В этот раз на премию подали более 1400 заявок, лауреатами стали 77 исследователей.
Среди лауреатов — сотрудники и выпускники МИЭТа. Спектр их разработок — от технологий точной мехобработки и новых материалов для энергетики до космического зондового микроскопа, контроллеров твердотельных накопителей и отечественных OLED-микродисплеев.
Игорь Бобровский, старший научный сотрудник Института перспективных материалов и технологий МИЭТа, профессор РАН: представил технологии и оборудование для финишной механической обработки деталей машин
Илья Гаврилин, научный сотрудник Института перспективных материалов и технологий МИЭТа и ИФХЭ РАН: разработал научные основы и технологические подходы к созданию наноструктурированных материалов для систем преобразования и хранения энергии
Артём Логинов, инженер МИЭТа и ведущий конструктор отдела приборостроения завода «Протон»: разработал спутниковый зондовый микроскоп для мониторинга микроповреждений материалов в открытом космосе, аппарат находится на орбите с 2023 года
Кирилл Любавин, аспирант Института интегральной электроники МИЭТа, сотрудник компании «Крафтвэй»: провёл исследование и внедрил в серийное производство микросхему контроллера твердотельных накопителей и изделия на её основе
Антон Новиков и Ольга Загидуллина, ведущие инженеры НИИМЭ, выпускники Института интегральной электроники МИЭТа: разработали и внедрили в производство линейку отечественных OLED-микродисплеев