Подобные события на открытых катках проводят как часть городской зимней инфраструктуры — сюда можно прийти не только на концерт, но и просто провести вечер на свежем воздухе. Организатор: Объединение культурных и досуговых центров ЗелАО.

Мероприятие пройдет 14 февраля с 17:00 до 19:00 на катке у корпуса 2034.