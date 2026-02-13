Завтра вечером на катке у корпуса 2034 с 17:00 до 19:00 будут играть живую музыку. Зеленоградцев приглашают послушать, потанцевать и даже покататься на коньках во время концерта.
«Просто возьмите с собой друзей, хорошее настроение, теплые перчатки и коньки», — приглашают организаторы. Концерт можно послушать за бортами катка или присоединиться к катанию под музыку.
Квартет RBAND
Рок-группа «Прогноз»
Подобные события на открытых катках проводят как часть городской зимней инфраструктуры — сюда можно прийти не только на концерт, но и просто провести вечер на свежем воздухе. Организатор: Объединение культурных и досуговых центров ЗелАО.
Мероприятие пройдет 14 февраля с 17:00 до 19:00 на катке у корпуса 2034.
