Серийный выпуск комплектующих на российской элементной базе — до 60 тысяч изделий в год — начнут до конца марта. Под проект обещают создать 47 новых высококвалифицированных рабочих мест.

Компания «Интехпро» работает в сфере ИТ с 2001 года. В линейке продуктов компании — моноблоки, системные блоки, АРМ, включенные в реестр российской промышленной продукции, а также ноутбуки и мини-ПК для офисного и домашнего использования.

Действующее зеленоградское производство «Интехпро» включает в себя линию поверхностного монтажа SMT, участки конвейерной сборки и тестирования продукции, НИОКР-отдел, собственные склады.