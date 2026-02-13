Серийный выпуск комплектующих на российской элементной базе — до 60 тысяч изделий в год — начнут до конца марта. Под проект обещают создать 47 новых высококвалифицированных рабочих мест.
Компания «Интехпро» работает в сфере ИТ с 2001 года. В линейке продуктов компании — моноблоки, системные блоки, АРМ, включенные в реестр российской промышленной продукции, а также ноутбуки и мини-ПК для офисного и домашнего использования.
Действующее зеленоградское производство «Интехпро» включает в себя линию поверхностного монтажа SMT, участки конвейерной сборки и тестирования продукции, НИОКР-отдел, собственные склады.
В этом году «Интехпро» планирует вывести на рынок периферийные устройства — USB-коммутаторы и разветвители, Wi-Fi-модули, панели кнопок включения и перезагрузки для ПК.
В мэрии проект нового производства «Интехпро» называют важным для электронной промышленности города и страны. Это позволило предприятию в прошлом году получить статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», а вместе с ним — широкий пакет налоговых льгот, который обеспечит компании экономию средств и позволит больше инвестировать в развитие.