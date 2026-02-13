Строительство жилого дома по программе реновации на улице Заводская, дом 10 вышло на финальную стадию — завершен монтаж фасадов, внутри ведётся чистовая отделка.

Заселение планируется во втором квартале 2026 года — то есть с апреля по июнь, сообщили в управе района Крюково.

Новые квартиры получат жители домов № 4 по улице Вторая Пятилетка, а также № 4 и № 6 по улице Советской. Всего в новом доме 580 квартир.