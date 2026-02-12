Каждый портрет сопровождается позывным и краткой историей. Например, «Дед» до службы работал в ГБУ «Жилищник ЗелАО», сегодня он старшина. «Зот» водил автобус в «Мосгортрансе» и сейчас служит водителем в зенитной артиллерийской батарее.

До мобилизации «Камаз» работал инженером в аэропорту Шереметьево, «Дим Димыч» — дальнобойщиком, «Айс» — менеджером, «Клевер» — специалистом по работе с молодежью, «Тихий» — кладовщиком, «Принт» — в сфере графического дизайна, «Спортсмен» — тренером по фехтованию.