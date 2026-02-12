В фойе второго этажа КЦ «Зеленоград» открылась художественная выставка «1429 в лицах. МоскVa. Zеленоград». В экспозиции представлены портреты военнослужащих гвардейского мотострелкового полка 1429, сформированного осенью 2022 года из мобилизованных жителей Москвы, Московской и Тульской областей. Среди портретов есть и жители Зеленограда.
Каждый портрет сопровождается позывным и краткой историей. Например, «Дед» до службы работал в ГБУ «Жилищник ЗелАО», сегодня он старшина. «Зот» водил автобус в «Мосгортрансе» и сейчас служит водителем в зенитной артиллерийской батарее.
До мобилизации «Камаз» работал инженером в аэропорту Шереметьево, «Дим Димыч» — дальнобойщиком, «Айс» — менеджером, «Клевер» — специалистом по работе с молодежью, «Тихий» — кладовщиком, «Принт» — в сфере графического дизайна, «Спортсмен» — тренером по фехтованию.
Среди портретов — бывший оператор цеха обезвоживания осадка, бывший водитель в пивоварне, бывший инженер-технолог, бывший звукорежиссер.
Некоторые люди на портретах с выставки погибли и награждены посмертно.
О художниках
Среди авторов — художники Зеленограда и Москвы: Анастасия Горохова, Асия Лебедева с учениками детской художественной студии, Дарья Нестеренко, Людмила Киселева, Ирина Комутайтес, Марина Заонегина, Елена Алексеева, Алла Беликова, Светлана Иванова, Анна Осипенко, Андрей Голубев, Елизавета Арсеньева и другие.
Один из художников — Михаил Сорокин — боевой офицер, полковник в отставке, ветеран Вооруженных сил и член Союза художников Зеленограда. Уроженец Тюменской области, он служил на Дальнем Востоке, преподавал в военном институте, был депутатом и публицистом. Сегодня живет в Подмосковье и профессионально занимается портретной живописью.
Выставка подготовлена по инициативе волонтеров и командования полка при поддержке благотворительного фонда «Знамя Победы». Портреты выполнены в разных техниках — уголь, пастель, карандаш и масло.
Выставка работает до 18 февраля, с 10:00 до 21:00, вход свободный.