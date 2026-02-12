Масленичные гуляния в Зеленограде начнутся уже в пятницу: на бульварной зоне 16-го района пройдут фолк-концерты, сказочные спектакли, спортивные состязания, мастер-классы и уличные игры — программа продлится до 22 февраля 12.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Масленичная неделя в этом году проходит с 16 по 22 февраля, но некоторые мероприятия начинаются раньше. Так, гостей фестивальной площадки «Московские сезоны» в 16-том микрорайоне ждет программа уже с 13 февраля. Площадка работает с 11:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 21:00 по выходным.

Выступления и развлечения

Организаторы обещают динамичные концерты с участием фолк- и неофолк-коллективов и спектакли по мотивам русских народных сказок

Программа:

  • 13 февраля, пятница
    • 18:15 шоу-коллектив «ЧИРС»

  • 14 февраля, суббота

    • 16:30 шоу-группа «Руско» («фолк-фьюжн»)
    • 18:15 поп-исполнитель Антон Балков

  • 15 февраля, воскресенье

    • 16:30 праздничный коллектив «SUNNY»
    • 18:15 вокалист Андрей Позов

Спортивные состязания

Горожан приглашают принять участие в состязании «Самый сильный житель района». В него входит жим полена стоя, зашагивания на тюк сена, джампинг-джеки, челночные прыжки в мешках, приседания с поленом, отжимания от тюка сена и еще три двухминутных комплекса, включающие по два чередующихся упражнения. Соревнования пройдут в пяти возрастных категориях: 8-12 лет, 13-17 лет, 18-35 лет, 35-49 лет и 50+.

  • Расписание не указано.
  • Необходимость записываться заранее организаторы не отмечают.

Мастер-классы

В павильонах площадки пройдут мастер-классы по народным промыслам: роспись посуды из дерева и фарфора. На следующей неделе к масленичным поделкам добавят дополнительные мастер-классы, посвященные Китайскому Новому году. Необходимость предварительной записи организаторы не указывают.

  • Продолжительность мастер-классов: 45 минут.
  • Возрастное ограничение: 5+

Программа:

  • Роспись кадки для меда в стиле хохлома (Нижегородская область)
    • 13 февраля — 15:00, 17:00
    • 15 февраля — 13:00, 15:00, 18:00
    • 16 февраля —17:00
    • 19 февраля — 16:00, 18:00
    • 21 февраля — 17:00

  • Роспись подноса для блинов в стиле жостовской росписи (Московская область)

    • 13 февраля — 16:00, 18:00
    • 15 февраля — 16:00
    • 22 февраля — 12:00, 15:00, 18:00

  • Роспись плечиков для одежды в стиле мезенской росписи (Архангельская область)

    • 14 февраля — 12:00, 15:00, 18:00
    • 15 февраля — 12:00, 14:00, 17:00
    • 17 февраля — 16:00, 17:00
    • 18 февраля — 15:00, 17:00
    • 20 февраля — 16:00, 18:00
    • 21 февраля — 13:00, 16:00

  • Семикаракорская керамика: роспись сахарницы (Ростовская область)

    • 14 февраля — 13:00, 16:00
    • 17, 20 февраля — 15:00, 17:00
    • 18 февраля — 16:00, 18:00
    • 21 февраля — 12:00, 15:00, 18:00
    • 22 февраля — 14:00, 17:00

  • Роспись подставок в стиле городецкой росписи (Нижегородская область)

    • 14 февраля — 14:00, 17:00
    • 16 февраля — 16:00, 18:00
    • 19 февраля — 15:00, 17:00
    • 22 февраля — 16:00

  • Китайский Новый год: традиционное китайское украшение

    • 16 февраля — 15:00
    • 21 февраля — 14:00
    • 22 февраля — 13:00

Открытый каток

На площадке работает большой открытый каток с искусственным льдом. Покататься можно бесплатно, но обязательно запишитесь.

Обычно сеансы такие:

  • будни — 11:00, 13:00, 15:30, 18:00, 20:30;
  • выходные — 10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00.

Работает и прокат: за коньки, комплект защиты и шлем возьмут по 50 рублей и залог (от 1000 до 2000 рублей).

Подробности про работу катка можно почитать здесь.

Место проведения: бульварная зона 16-го микрорайона (у корпуса 1606).

Масленичные гуляния пройдут по всему Зеленограду и ближайшим окрестностям. Продолжим делиться с вами программой мероприятий.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
активный досуг, досуг, масленица
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Семейный мюзикл «Та самая Мэри Поппинс» с любимыми песнями из кинофильма привезут в Зеленоград: солистка шоу вошла в финал телепроекта «Голос» Новости
Группу по работе с современными цифровыми устройствами открывают для зеленоградцев старшего возраста Новости
Спектакль о Фаине Раневской покажут 22 февраля в ДК МИЭТ: «это пронзительная история, которую хочется пересмотреть», — отзываются зрители Новости
Щуров заметили в 8-м микрорайоне — их не часто встретишь в Зеленограде Новости
Телевизионный сюжет о татарской культуре от клуба журналистики из Андреевки стал победителем всероссийского конкурса Новости
Снегопад и гололедица ожидаются в московском регионе 12-13 февраля Новости
Тысячи машин из Зеленограда парализуют соседнюю деревню Лугинино: жители жалуются на транзит через «жилую зону» и зимний коллапс Новости
Художников приглашают нарисовать натюрморт: организаторы принесут аутентичные предметы девятнадцатого века, а лучшие работы выставят в Культурном центре «Зеленоград» — зовут как профессионалов, так и любителей Новости
Мы запустили канал в мессенджере Max — и очень просим вас на него подписаться Новости
Деревня в миниатюре: зеленоградский мастер собрал макет из веточек и палочек Новости
Зеленоградский хор «Кантилена» завоевал высшую награду на престижном конкурсе в Санкт-Петербурге Новости
Перелом шейки бедра у пожилых: новые методы лечения в Эль-клиник Реклама
Пассажиров «Ласточек» приглашают пройти опрос о питании в пути Новости
Александр Серов выступит 15 февраля в ДК МИЭТ: популярная уже 30 лет песня «Я люблю тебя до слез» завершит празднование Дня Святого Валентина Новости
Два «Вкусвилла» рядом не выдержали конкуренции: покупатели ушли в магазин получше Новости
Сугроб закрыл кнопку вызова зелёного сигнала на пешеходном светофоре — пользоваться почти невозможно Новости
У мигрантов в Солнечногорском округе обнаружили туберкулез — их выслали из страны Новости
Месяц подарков в клинике Biorise Зеленоград — в честь открытия клиники на улице Александровка, 6 Реклама
Ирина Муравьёва и Сергей Никоненко сыграют комедию Островского на зеленоградской сцене — спектакль 21 марта, но билеты быстро разбирают Новости
Снежное неравенство: в префектуре объяснили, почему у здания администрации чисто, а соседнюю городскую парковку не убирали неделями Новости
Бытовка сгорела на стройке 22-го микрорайона Новости
«Талант Клуб» — пространство, где раскрываются способности детей! Реклама
Самовольные кладовки и пристройки в подъездах поручено снести во время ремонта Новости
Маркет товаров ручной работы и локальных брендов «Встреча» пройдет 7 марта — мастеров приглашают к участию Новости
Магазины «Я Сама» спешат порадовать нереальными скидками на пряжу Реклама
Семьи с детьми старше восьми лет приглашают поиграть в популярные салонные игры прошлых веков: буриме, фанты, шарады, лото и не только, регистрация идёт Новости
Концерт «Мельницы»: программа «Крапива» — это любимые хиты и новые песни, вдохновленные «Дикими лебедями» Андерсена, 12 марта в Зеленограде Новости
Удаление доброкачественных новообразований в клинике «ЭстеДи» Реклама
Парковку у круглосуточного «Ашана» в Андреевке сделали частично платной: большинству хватает двух бесплатных часов Новости
Кукольный спектакль-чаепитие: в конце февраля малыши познакомятся с историей Мухи-Цокотухи и попробуют чай из самовара — событие камерное, количество мест ограничено Новости
Техцентр Vagplus в Зеленограде — специализируется на обслуживании и ремонте автомобилей группы VAG, принимает и автомобили других марок Реклама
Этап первенства по лыжному туризму прошёл в Зеленограде Новости
Мошеннические сообщения рассылают жителям от имени председателей домовых советов — одно пришло самому председателю, она подала заявление в полицию Новости
Сдают в аренду мини-погрузчик с полным комплектом навесного оборудования Реклама
Дети с кусачками вскрывали окно вентшахты в 11-м микрорайоне Новости
Около часа тратят жители Голубого, чтобы выехать из своего района. Причина: пробки и бездействие ГИБДД Новости
Комедия «Сниму квартиру» по пьесе Ольги Степновой — скидка по промокоду и автограф-сессия Новости
Отца восьмерых детей из Зеленограда отправили на обязательные работы за алименты — а депутаты обсуждают гарантированные выплаты от государства Новости
Предпоказ фильма «Король и Шут. Навсегда» пройдет в зеленоградском кинотеатре Новости
«Зеленопарк» спросил своих посетителей, как они добираются до ТЦ — и получил волну негатива Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру