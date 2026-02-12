Открытый каток

На площадке работает большой открытый каток с искусственным льдом. Покататься можно бесплатно, но обязательно запишитесь.



Обычно сеансы такие:

будни — 11:00, 13:00, 15:30, 18:00, 20:30;

выходные — 10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00.

Работает и прокат: за коньки, комплект защиты и шлем возьмут по 50 рублей и залог (от 1000 до 2000 рублей).

Подробности про работу катка можно почитать здесь.