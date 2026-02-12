Масленичная неделя в этом году проходит с 16 по 22 февраля, но некоторые мероприятия начинаются раньше. Так, гостей фестивальной площадки «Московские сезоны» в 16-том микрорайоне ждет программа уже с 13 февраля. Площадка работает с 11:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 21:00 по выходным.
Организаторы обещают динамичные концерты с участием фолк- и неофолк-коллективов и спектакли по мотивам русских народных сказок
Программа:
- 13 февраля, пятница
- 18:15 шоу-коллектив «ЧИРС»
- 14 февраля, суббота
- 16:30 шоу-группа «Руско» («фолк-фьюжн»)
- 18:15 поп-исполнитель Антон Балков
- 15 февраля, воскресенье
- 16:30 праздничный коллектив «SUNNY»
- 18:15 вокалист Андрей Позов
Горожан приглашают принять участие в состязании «Самый сильный житель района». В него входит жим полена стоя, зашагивания на тюк сена, джампинг-джеки, челночные прыжки в мешках, приседания с поленом, отжимания от тюка сена и еще три двухминутных комплекса, включающие по два чередующихся упражнения. Соревнования пройдут в пяти возрастных категориях: 8-12 лет, 13-17 лет, 18-35 лет, 35-49 лет и 50+.
- Расписание не указано.
- Необходимость записываться заранее организаторы не отмечают.
В павильонах площадки пройдут мастер-классы по народным промыслам: роспись посуды из дерева и фарфора. На следующей неделе к масленичным поделкам добавят дополнительные мастер-классы, посвященные Китайскому Новому году. Необходимость предварительной записи организаторы не указывают.
- Продолжительность мастер-классов: 45 минут.
- Возрастное ограничение: 5+
Программа:
- Роспись кадки для меда в стиле хохлома (Нижегородская область)
- 13 февраля — 15:00, 17:00
- 15 февраля — 13:00, 15:00, 18:00
- 16 февраля —17:00
- 19 февраля — 16:00, 18:00
- 21 февраля — 17:00
- Роспись подноса для блинов в стиле жостовской росписи (Московская область)
- 13 февраля — 16:00, 18:00
- 15 февраля — 16:00
- 22 февраля — 12:00, 15:00, 18:00
- Роспись плечиков для одежды в стиле мезенской росписи (Архангельская область)
- 14 февраля — 12:00, 15:00, 18:00
- 15 февраля — 12:00, 14:00, 17:00
- 17 февраля — 16:00, 17:00
- 18 февраля — 15:00, 17:00
- 20 февраля — 16:00, 18:00
- 21 февраля — 13:00, 16:00
- Семикаракорская керамика: роспись сахарницы (Ростовская область)
- 14 февраля — 13:00, 16:00
- 17, 20 февраля — 15:00, 17:00
- 18 февраля — 16:00, 18:00
- 21 февраля — 12:00, 15:00, 18:00
- 22 февраля — 14:00, 17:00
- Роспись подставок в стиле городецкой росписи (Нижегородская область)
- 14 февраля — 14:00, 17:00
- 16 февраля — 16:00, 18:00
- 19 февраля — 15:00, 17:00
- 22 февраля — 16:00
- Китайский Новый год: традиционное китайское украшение
- 16 февраля — 15:00
- 21 февраля — 14:00
- 22 февраля — 13:00
На площадке работает большой открытый каток с искусственным льдом. Покататься можно бесплатно, но обязательно запишитесь.
Обычно сеансы такие:
- будни — 11:00, 13:00, 15:30, 18:00, 20:30;
- выходные — 10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00.
Работает и прокат: за коньки, комплект защиты и шлем возьмут по 50 рублей и залог (от 1000 до 2000 рублей).
Подробности про работу катка можно почитать здесь.
Место проведения: бульварная зона 16-го микрорайона (у корпуса 1606).
Масленичные гуляния пройдут по всему Зеленограду и ближайшим окрестностям. Продолжим делиться с вами программой мероприятий.