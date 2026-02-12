Технологией зимней уборки предусмотрено два этапа вывоза снега с городских улиц — первоочередной и сплошной вывоз снега. В префектуре сообщили «Зеленоград.ру» список улиц, с которых снег вывозится в первую очередь:

Панфиловский проспект

Центральный проспект и проспект Генерала Алексеева

Московский проспект (включая эстакаду над Ленинградкой)

Савелкинский проезд

Солнечная аллея

Старокрюковский проезд (старый мост)

Заводская улица

Георгиевский проспект (в документах — проезд 4806)

Площадь Крюково и территория «платформы Крюково»

территория «платформы Малино»

улица Юности

Яблоневая аллея

Каштановая аллея

дорога к подстанции скорой помощи

путепровод с подходами на пересечении проезда 5371 с ж/д веткой в Алабушево

Соответственно, со всех остальных улиц собранный снег будут вывозить во вторую очередь — будьте к этому готовы.

Кроме того, первоочередной вывоз снега производится выборочно: от автобусных остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, мест скопления пешеходов, социально значимых объектов — их список определяется индивидуально.

Очередной снегопад, идущий над московским регионом, сейчас достиг наибольшей интенсивности, сообщили в Гидрометцентре. В общей сложности до вечера синоптики ожидают выпадения в городе до 3-6 мм осадков, а прирост снежного покрова — до 6 см. Для сравнения — во время каждого из январских снегопадов прирост снежного покрова составлял около полуметра.