Сеть продолжает расширяться за счёт установки дополнительных точек в разных микрорайонах: как в старом, так и в новом городе. Сейчас контейнеров более 50.
Где установлены экобоксы
— корпус 126
— корпуса 309, 317А,с1, 330
— корпус 406
— корпуса 514с3, 533
— корпуса 604, 614, 623, 624
— корпуса 810, 813Ас1, 830, 834А, 847
— корпуса 900с1, 904, 918, 924, 936
— корпуса 1203с1, 1205, 1207
— Школьное озеро
— корпус 1466
— корпуса 1501, 1537, 1538, 1544, 1551, 1553, 1557
— корпуса 1603, 1622, 1629, 1641
— Георгиевский проспект, 33Ак2, 37к1, 37к3
— корпуса 1801А, 1803
— улица Заводская, 14к2
— корпуса 2018, 2024, 2034
— корпус 2309
Новая система поможет избежать застревания вещей
Часть контейнеров оснащена новым механизмом — поворотной заслонкой. Это опытные образцы, за эффективностью которых специалисты пока наблюдают. Пользоваться таким экобоксом просто: нужно положить пакет с вещами в пространство между заслонками и прокрутить механизм — после этого вещи автоматически попадут внутрь контейнера.
«Мы рассчитываем, что новая система поможет избежать застревания крупных мешков. Через неё можно опустить только компактный пакет, что снижает риск блокировки приёмного отсека», — пояснили в компании AJ, которая ставит и обслуживает контейнеры.
Ранее бывали случаи, когда большой мешок застревал в приёмном отверстии. Снаружи контейнер выглядел переполненным, поступали жалобы, хотя внутри он мог быть почти пустым. Новый механизм должен минимизировать такие ситуации.
Что можно положить в контейнеры и как часто вывозят вещи
В экобоксы можно сдавать одежду и обувь в хорошем состоянии, сумки, ремни, мягкие игрушки, домашний текстиль — постельное бельё, полотенца, шторы. Вещи должны быть чистыми и сухими, упакованными в пакеты. Далее их направляют на повторное использование или переработку.
Ещё летом в прошлом году контейнеры стали настолько популярными, что вещи не успевали вывозить. Сейчас в компании AJ усилили систему контроля и скорректировали график обслуживания.
«Вывоз производится не реже одного раза в неделю — это оптимальный период, выстроенный на основе мониторинга скорости наполнения. Мы анализируем данные и при необходимости корректируем график», — сообщили в компании.
Если контейнер заполняется раньше срока, жители могут оставить заявку на внеочередной вывоз по QR-коду, размещённому на боковой стороне экобокса (использовать нужно именно его, а не код на лицевой части).
По словам представителя компании, в Зеленограде проблем с обслуживанием контейнеров не возникает благодаря выстроенной системе работы, постоянному мониторингу наполнения и слаженному взаимодействию с «Жилищником».
Расширение сети продолжается с учётом запросов горожан: обратиться можно напрямую в компанию AJ или через «Жилищник». Важно указать точное место предполагаемой установки и по возможности приложить фотографию предлагаемой площадки с твёрдым покрытием.