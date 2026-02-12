Новая система поможет избежать застревания вещей

Часть контейнеров оснащена новым механизмом — поворотной заслонкой. Это опытные образцы, за эффективностью которых специалисты пока наблюдают. Пользоваться таким экобоксом просто: нужно положить пакет с вещами в пространство между заслонками и прокрутить механизм — после этого вещи автоматически попадут внутрь контейнера.

«Мы рассчитываем, что новая система поможет избежать застревания крупных мешков. Через неё можно опустить только компактный пакет, что снижает риск блокировки приёмного отсека», — пояснили в компании AJ, которая ставит и обслуживает контейнеры.

Ранее бывали случаи, когда большой мешок застревал в приёмном отверстии. Снаружи контейнер выглядел переполненным, поступали жалобы, хотя внутри он мог быть почти пустым. Новый механизм должен минимизировать такие ситуации.