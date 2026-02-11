Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Щуров заметили в 8-м микрорайоне — их не часто встретишь в Зеленограде 11.02.2026 ZELENOGRAD.RU

На фото нашей читательницы — щуры, зимние гости из северной лесной зоны. Узнать их проще всего по контрастной окраске: ярко-красный — обычно самец, а более спокойного серо-рыжего — самки или молодые птицы.

Щур — вьюрковая птица с крепким коническим клювом: он легко раздавливает семена и зимой часто держится там, где есть корм — рябина, ягодные кустарники, семена деревьев, почки. В отдельные годы щуры заметно чаще появляются южнее обычного ареала, поэтому встретить их в Зеленограде возможно, но не каждый день.

Поют щуры в основном весной, а зимой чаще перекликаются коротким свистом. Если увидите такую стайку — лучше просто понаблюдать: они нередко подпускают человека ближе, чем синицы или воробьи, и за это особенно ценятся у любителей птиц.

В годы, когда на деревьях остаётся много ягод, щуры могут задержаться на несколько дней, а потом исчезнуть — стая просто уйдет дальше в поисках корма.

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 8, птицы
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Семейный мюзикл «Та самая Мэри Поппинс» с любимыми песнями из кинофильма привезут в Зеленоград: солистка шоу вошла в финал телепроекта «Голос» Новости
Группу по работе с современными цифровыми устройствами открывают для зеленоградцев старшего возраста Новости
Спектакль о Фаине Раневской покажут 22 февраля в ДК МИЭТ: «это пронзительная история, которую хочется пересмотреть», — отзываются зрители Новости
Щуров заметили в 8-м микрорайоне — их не часто встретишь в Зеленограде Новости
Телевизионный сюжет о татарской культуре от клуба журналистики из Андреевки стал победителем всероссийского конкурса Новости
Снегопад и гололедица ожидаются в московском регионе 12-13 февраля Новости
Тысячи машин из Зеленограда парализуют соседнюю деревню Лугинино: жители жалуются на транзит через «жилую зону» и зимний коллапс Новости
Художников приглашают нарисовать натюрморт: организаторы принесут аутентичные предметы девятнадцатого века, а лучшие работы выставят в Культурном центре «Зеленоград» — зовут как профессионалов, так и любителей Новости
Мы запустили канал в мессенджере Max — и очень просим вас на него подписаться Новости
Деревня в миниатюре: зеленоградский мастер собрал макет из веточек и палочек Новости
Зеленоградский хор «Кантилена» завоевал высшую награду на престижном конкурсе в Санкт-Петербурге Новости
Перелом шейки бедра у пожилых: новые методы лечения в Эль-клиник Реклама
Пассажиров «Ласточек» приглашают пройти опрос о питании в пути Новости
Александр Серов выступит 15 февраля в ДК МИЭТ: популярная уже 30 лет песня «Я люблю тебя до слез» завершит празднование Дня Святого Валентина Новости
Два «Вкусвилла» рядом не выдержали конкуренции: покупатели ушли в магазин получше Новости
Сугроб закрыл кнопку вызова зелёного сигнала на пешеходном светофоре — пользоваться почти невозможно Новости
У мигрантов в Солнечногорском округе обнаружили туберкулез — их выслали из страны Новости
Месяц подарков в клинике Biorise Зеленоград — в честь открытия клиники на улице Александровка, 6 Реклама
Ирина Муравьёва и Сергей Никоненко сыграют комедию Островского на зеленоградской сцене — спектакль 21 марта, но билеты быстро разбирают Новости
Снежное неравенство: в префектуре объяснили, почему у здания администрации чисто, а соседнюю городскую парковку не убирали неделями Новости
Бытовка сгорела на стройке 22-го микрорайона Новости
«Талант Клуб» — пространство, где раскрываются способности детей! Реклама
Самовольные кладовки и пристройки в подъездах поручено снести во время ремонта Новости
Маркет товаров ручной работы и локальных брендов «Встреча» пройдет 7 марта — мастеров приглашают к участию Новости
Магазины «Я Сама» спешат порадовать нереальными скидками на пряжу Реклама
Семьи с детьми старше восьми лет приглашают поиграть в популярные салонные игры прошлых веков: буриме, фанты, шарады, лото и не только, регистрация идёт Новости
Концерт «Мельницы»: программа «Крапива» — это любимые хиты и новые песни, вдохновленные «Дикими лебедями» Андерсена, 12 марта в Зеленограде Новости
Удаление доброкачественных новообразований в клинике «ЭстеДи» Реклама
Парковку у круглосуточного «Ашана» в Андреевке сделали частично платной: большинству хватает двух бесплатных часов Новости
Кукольный спектакль-чаепитие: в конце февраля малыши познакомятся с историей Мухи-Цокотухи и попробуют чай из самовара — событие камерное, количество мест ограничено Новости
Техцентр Vagplus в Зеленограде — специализируется на обслуживании и ремонте автомобилей группы VAG, принимает и автомобили других марок Реклама
Этап первенства по лыжному туризму прошёл в Зеленограде Новости
Мошеннические сообщения рассылают жителям от имени председателей домовых советов — одно пришло самому председателю, она подала заявление в полицию Новости
Сдают в аренду мини-погрузчик с полным комплектом навесного оборудования Реклама
Дети с кусачками вскрывали окно вентшахты в 11-м микрорайоне Новости
Около часа тратят жители Голубого, чтобы выехать из своего района. Причина: пробки и бездействие ГИБДД Новости
Комедия «Сниму квартиру» по пьесе Ольги Степновой — скидка по промокоду и автограф-сессия Новости
Отца восьмерых детей из Зеленограда отправили на обязательные работы за алименты — а депутаты обсуждают гарантированные выплаты от государства Новости
Предпоказ фильма «Король и Шут. Навсегда» пройдет в зеленоградском кинотеатре Новости
«Зеленопарк» спросил своих посетителей, как они добираются до ТЦ — и получил волну негатива Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру