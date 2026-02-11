На фото нашей читательницы — щуры, зимние гости из северной лесной зоны. Узнать их проще всего по контрастной окраске: ярко-красный — обычно самец, а более спокойного серо-рыжего — самки или молодые птицы.
Щур — вьюрковая птица с крепким коническим клювом: он легко раздавливает семена и зимой часто держится там, где есть корм — рябина, ягодные кустарники, семена деревьев, почки. В отдельные годы щуры заметно чаще появляются южнее обычного ареала, поэтому встретить их в Зеленограде возможно, но не каждый день.
Поют щуры в основном весной, а зимой чаще перекликаются коротким свистом. Если увидите такую стайку — лучше просто понаблюдать: они нередко подпускают человека ближе, чем синицы или воробьи, и за это особенно ценятся у любителей птиц.
В годы, когда на деревьях остаётся много ягод, щуры могут задержаться на несколько дней, а потом исчезнуть — стая просто уйдет дальше в поисках корма.