Щур — вьюрковая птица с крепким коническим клювом: он легко раздавливает семена и зимой часто держится там, где есть корм — рябина, ягодные кустарники, семена деревьев, почки. В отдельные годы щуры заметно чаще появляются южнее обычного ареала, поэтому встретить их в Зеленограде возможно, но не каждый день.

Поют щуры в основном весной, а зимой чаще перекликаются коротким свистом. Если увидите такую стайку — лучше просто понаблюдать: они нередко подпускают человека ближе, чем синицы или воробьи, и за это особенно ценятся у любителей птиц.

В годы, когда на деревьях остаётся много ягод, щуры могут задержаться на несколько дней, а потом исчезнуть — стая просто уйдет дальше в поисках корма.