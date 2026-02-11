МЧС выпустило экстренное предупреждение: с 9 утра 12 февраля до 10 утра 13 февраля ожидаются снег и мокрый снег (местами сильные), в отдельных районах — налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица.
Городские службы обещают непрерывно мониторить улично-дорожную сеть, проводить механизированную уборку и противогололедную обработку, отдельно контролировать очистку тротуаров, подходов к остановкам и соцобъектам, сообщили в мэрии. Автомобилистов просят соблюдать скорость и дистанцию.
Префект сообщил, что нынешняя зима заметно снежнее прошлой: только на январь пришлось около метра выпавшего снега, тогда как за весь сезон 2024-2025 только 87 см.
Он отметил, что коммунальные службы работают круглосуточно. Главная задача — не только расчистка, но и оперативный вывоз накопившихся снежных масс. Особое внимание уделяется дворам и парковочным пространствам. Уборка ведется по городскому регламенту, без эвакуации автомобилей — жителей заранее информируют о предстоящих работах через объявления и районные чаты, сказал префект.