МЧС выпустило экстренное предупреждение: с 9 утра 12 февраля до 10 утра 13 февраля ожидаются снег и мокрый снег (местами сильные), в отдельных районах — налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица.

Городские службы обещают непрерывно мониторить улично-дорожную сеть, проводить механизированную уборку и противогололедную обработку, отдельно контролировать очистку тротуаров, подходов к остановкам и соцобъектам, сообщили в мэрии. Автомобилистов просят соблюдать скорость и дистанцию.