В постановке используют предметы традиционного обихода и промыслов: прялку (донце), коромысло, ендову (чашу для питья), а также элементы традиционного женского костюма Вологодской области. Участникам предложат внимательно рассмотреть предметный мир конца 19-го — начала 20-го века и выполнить живописную работу на холсте или бумаге.



«Живописные субботы» — часть художественного проекта для тех, кто хочет регулярно практиковаться в жанре натюрморта и работать с профессионально собранными постановками. Куратор: член Московского союза художников Нина Силаева. Проект задуман как регулярная практика в одном из базовых жанров живописи, где важны работа с композицией, светом, фактурами и цветом. Раз в год лучшие работы показывают на отчетной выставке в КЦ «Зеленоград».



Мероприятие пройдет 14 февраля (это суббота) в Музее Зеленограда в доме «Флейта» (корпус 360), вход № 3. Продолжительность: 4 часа, возрастное ограничение: 12+. Вход свободный, но не забудьте про материалы, которые нужно принести с собой. Телефоны для справок: 8-499-731-82-89, 8-916-055-18-21.