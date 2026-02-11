Творческий путь Юрия Тягая — от фигурок для песочной терапии до деревенского поселения

Зеленоградскому мастеру 70 лет, он работает слесарем в МОЭК и около 15 лет занимается созданием деревянных фигурок. К этому виду творчества он пришёл благодаря супруге, которая с 2010 года занимается юнгианской песочной терапией (это метод психологической работы, при котором с помощью песка и специальных фигурок человек выстраивает собственный мир, отражающий его внутренние переживания). Для таких занятий требуется большой и разнообразный набор предметов, и именно их нехватка подтолкнула Юрия Тягая к созданию собственных работ.

Поначалу нужные фигурки Юрий Тягай искал на блошиных рынках, но со временем понял, что готовый ассортимент его не устраивает: изделия были однотипными и фабричными. Тогда он решил попробовать делать свои — из дерева и подручных материалов, использовались даже палочки для мороженого.