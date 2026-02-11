Деревня в миниатюре: зеленоградский мастер собрал макет из веточек и палочек 11.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Выставка декоративно-прикладного творчества «Деревенька моя» зеленоградского мастера Юрия Тягая открылась в «Творческом лицее», в корпусе 813. Экспозиция представляет собой миниатюрный макет русской деревни, собранный вручную из веточек, палочек и дерева. Здесь можно увидеть избы, колодец, заборы, загоны для скота и другие элементы деревенского подворья — каждая деталь продумана и выполнена с особой тщательностью.

— Начал мастерить домики, сначала маленькие, потом побольше. А потом уже сделал купеческий дом, церковь, сарай. А дальше всё само сложилось, так и получился образ деревенского поселения, — рассказал Юрий Валентинович.

Творческий путь Юрия Тягая — от фигурок для песочной терапии до деревенского поселения

Зеленоградскому мастеру 70 лет, он работает слесарем в МОЭК и около 15 лет занимается созданием деревянных фигурок. К этому виду творчества он пришёл благодаря супруге, которая с 2010 года занимается юнгианской песочной терапией (это метод психологической работы, при котором с помощью песка и специальных фигурок человек выстраивает собственный мир, отражающий его внутренние переживания). Для таких занятий требуется большой и разнообразный набор предметов, и именно их нехватка подтолкнула Юрия Тягая к созданию собственных работ.

Поначалу нужные фигурки Юрий Тягай искал на блошиных рынках, но со временем понял, что готовый ассортимент его не устраивает: изделия были однотипными и фабричными. Тогда он решил попробовать делать свои — из дерева и подручных материалов, использовались даже палочки для мороженого.

? Опыт работы с деревом у мастера был ещё со школьных времён: уроки труда, выпиливание, выжигание, занятия вместе с отцом. Эти навыки пригодились спустя десятилетия. Сначала он сделал несколько песочниц нужных размеров, затем — плоские фигурки, но они не вызывали интереса у клиентов. Тогда появились объёмные формы.

Сегодня фигурки Юрия Тягая активно используются специалистами песочной терапии. Мастер регулярно участвует в профильных конференциях по песочной терапии в Москве, где его изделия пользуются спросом и практически полностью раскупаются. Работы зеленоградского мастера есть и за рубежом — их приобретают специалисты, приезжающие на конференции из других стран.

Работы Юрия Тягая также можно приобрести, в его коллекции есть не только деревенские домики, но и другие фигуры. По вопросам покупки можно обращаться к Юрия Валентиновичу напрямую по телефону 8-985-906-83-06.

Выставка будет интересна как взрослым, так и детям. Посетить экспозицию можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 21:00, в субботу с 10:00 до 19:00, в воскресенье — выходной.

Метки:
микрорайон 8, выставка, творческий лицей
