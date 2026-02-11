В январе детский коллектив «Кантилена» получил Гран-при хорового фестиваля-конкурса «Песни над Невой» 2026 в номинации «Юношеский хор». В составе хора выступали дети 11-16 лет.

«Песни над Невой» — это многодневный всероссийский конкурс, проходящий на крупных площадках Петербурга: в Капелле, соборах и университетских залах. Жюри конкурса покорила не только безупречная техника, но и глубина, с которой юные артисты исполнили сложнейшую программу.