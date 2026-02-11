В январе детский коллектив «Кантилена» получил Гран-при хорового фестиваля-конкурса «Песни над Невой» 2026 в номинации «Юношеский хор». В составе хора выступали дети 11-16 лет.
«Песни над Невой» — это многодневный всероссийский конкурс, проходящий на крупных площадках Петербурга: в Капелле, соборах и университетских залах. Жюри конкурса покорила не только безупречная техника, но и глубина, с которой юные артисты исполнили сложнейшую программу.
В конкурсном репертуаре:
— духовная музыка Арво Пярта («Peace upon you, Jerusalem»)
— произведение Габриэля Форе с проникновенным скрипичным соло
— современная хоровая музыка Ефрема Подгайца на стихи Набокова
— виртуозная обработка русской народной песни «Улица, ты улица» с солистками
Эта победа — результат большого труда хористов и команды преподавателей: руководителя Елены Салюк, хормейстеров Юлии Кузнецовой и Марии Кинжаловой, концертмейстера Андрея Галошина.
Достижения хора — результат 58-летней работы, преемственности традиций и высочайшего мастерства, заложенных основателем хора, выдающимся педагогом Ирэной Леоновной Сарнацкой.
В самом хоре считают «Кантилену» творческой семьёй, где растут, учатся и поддерживают атмосферу тепла и взаимопонимания.