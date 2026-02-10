Поклонники артиста с легкостью напоют такие песни, как «Я люблю тебя до слёз», «Мадонна», «Ты меня любишь», «Как быть», «Музыка венчальная», «Бесконечная любовь», «Любовь возвратится к тебе», «Ворованная ночь», «Поезд Киев-Москва», «Карнавал», «Сюзанна», «Я в тебя давно влюблен» и «Ночным Белградом».

Благодаря образу «последнего романтика» и драматическому вокалу творчество Александра Серова находит отклик и у женской аудитории, и у любителей классической эстрады в широком смысле.

Ностальгический тренд и современные каверы легендарных песен добавили в число поклонников артиста и юных слушателей. Например, песню «Как быть» перепел Леон Кемстач (звезда сериала «Слово пацана»), что вывело долгоиграющий хит в современные чарты.

Выступление пройдет 15 февраля (это воскресенье) в 19:00 в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2). Возрастное ограничение: 12+. Билеты от 2500 до 5200 рублей в наличии: можно выбрать удобные места и послушать Серова вдвоем, семьей или компанией.